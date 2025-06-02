Технология образования гениев

Не только со студенческой, но и со школьной скамьи

Семь представителей Чувашии вошли в число дипломантов VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Две школьницы стали финалистами конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Максимальными результатами на ЕГЭ по химии и русскому языку порадовали выпускники образовательных учреждений Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, а также Красночетайской, Батыревской, Ибресинской и Вурнарской школ… Даже в летние каникулы паблики Министерства образования республики, Управления Главы Чувашии по молодежной политике, учебных заведений продолжают радовать нас хорошими новостями.

Не бездействуют летом и учреждения дополнительного образования, где в разгар каникул проходят увлекательные смены — с мастер-классами, интересными опытами и экспериментами. Именно с таких занятий, по словам организаторов, и начинаются первые шаги в профессию и науку. Чебоксарский кванториум, к примеру, сейчас проводит образовательный интенсив «Инженериум». Участники Космической смены, которая завершилась на днях, конструировали мини-ракеты, программировали роботов-марсоходов, проводили опыты с растениями в «межпланетной оранжерее». Теперь там развернулся «городок» Бионик-тех. Юные исследователи изучают полезные свойства представителей флоры и фауны, что могут пригодиться человеку в обыденной жизни. Так, много лет назад инженер Жорж де Мистраль придумал застежку-липучку, наблюдая, как колючки репейника цепляются за одежду. Вот и маленькие изобретатели по итогам изысканий создадут проекты и проведут потом выставку своих работ. А в конце июня здесь стартует Техно-квест. Школьники в роли инженеров-спасателей будут решать глобальные проблемы: научатся очищать воду с помощью микроорганизмов, тушить условные пожары дронами и собирать ветрогенераторы.

Не стоит без дела сейчас и Мобильный кванториум, работающий на базе Алатырского технологического колледжа. Детский «техноклуб на колесах» объезжает пришкольные лагеря и проводит для ребят «живые уроки» по робототехнике.

Не менее увлекательно проходят инженерные каникулы в Новочебоксарском кванториуме. Недавно здесь чествовали призера Всероссийской ярмарки проектов «Павильон инженерных профессий». Воспитанница детского технопарка Виктория Моткина представила на конкурс разработку солнцезащитного спрея для растений с использованием наночастиц оксида цинка и была отмечена в специальной номинации. Участвовали в научном турнире и чебоксарские «кванторианцы» Кирилл Захаров и Кристина Романова. Юные инженеры придумали приспособление, которое определяет объект по цвету.

«Если человек носит яркий сигнальный жилет или одежду определенного цвета, то дрон, оснащенный камерой и HSV-фильтром, может автоматически распознавать и сопровождать цель. Наша система способна искать потерявшихся людей в условиях плохой видимости. Человек в такой экипировке быстрее найдется, и шансы спасти его будут выше», — разъяснили молодые разработчики.

Подобные выставки детского технического творчества, ярмарки молодежных, научных проектов — в зоне особого внимания Правительства республики. Глава Чувашии с удовольствием лично посещает такие мероприятия, общается с одаренной молодежью, интересуется их исследованиями, идеями.

«И пусть сегодня это всего лишь научные пробы, завтра они могут стать серьезными разработками», — считает Олег Николаев. Он не раз отмечал: республике необходимы изобретатели, инженеры, ученые, настоящие профессионалы и готовить эти кадры нужно с малых лет.

На это заточены сегодня и кванториумы, и открывающиеся на базе школ «Точки роста», ИТ-кубы, агроклассы. С этой же целью создаются и модернизируются образовательные учреждения, которые имеют свои «профили». Теснее становятся связи между школой, вузом и производством. И вот уже республика серьезно задумалась над созданием собственного «наукограда» — межвузовского кампуса. Образовательный потенциал Чувашии оценен и на всероссийском уровне. Напомним, по данным мотивирующего мониторинга Минпросвещения России, республика входит в число лучших регионов по развитию приоритетных направлений отрасли. Рейтинг учитывает в том числе общее, среднее профессиональное, дошкольное и дополнительное образование.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в Чувашии успешно реализуется программа профориентации в школах. В регионе к ней подключилось более сорока местных предприятий. Ребята посещают заводы, фабрики, передовые производства, вузовские лаборатории. Также республика активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». По словам главы Минпросвещения России, в Чувашии образцово отлажено взаимодействие школ, колледжей, вузов, предприятий ТЭК, машиностроения, химической отрасли, туризма и сферы услуг, сельского хозяйства и, конечно, наших оборонных заводов.

Особенно заинтересована республика и лично ее руководитель Олег Николаев в подъеме науки. Сегодня Чувашия занимает 26-е место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Помогать продвижению приоритетных направлений и проектов в сфере науки призван научно-технический совет. Не менее важны и стимулы для талантливой молодежи: по уровню мер поддержки молодых ученых регион находится в десятке лидеров.

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