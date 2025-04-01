Твёрдая пища полезна для зубов

Наши далекие предки ели куда более жесткую пищу. А кариесом практически не страдали. А все потому, что зубы по природе предназначены для нагрузки. Чем больше человек работает челюстями, тем лучше.

К сожалению, современный рацион питания куда как более мягкий. Люди в наше время чаще употребляют вареную, жареную или тушеную пищу, которая легче жуется и быстрее усваивается.

«Для здоровья зубов очень полезна жесткая пища с растительными волокнами. Клетчатка, которая содержится в твердых продуктах — естественный очиститель их поверхности, — объясняет Елена Егорова, врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. — А мягкая еда, наоборот, долгое время остается на зубах, ее сложно удалить даже с помощью зубной щетки. В результате со временем может появляться кариес».

Хорошие помощники — свежие овощи и фрукты, такие как морковь, яблоки, огурцы, капуста и другие. В результате их тщательного пережевывания зубы и десны укрепляются, получают такую же пользу, как мышцы тела во время упражнений в тренажерном зале.

«Зубочелюстная система требует внимания с детства, — подчеркивает Елена Михайловна. — Если детей постоянно кормить мягкой пищей, то челюсть плохо развивается. Это все приводит к патологии прикуса, неправильному расположению зубов, что часто наблюдаем у детей».

А основа профилактики всех зубных болезней — регулярная гигиена ротовой полости. Чистить зубы медики советуют дважды в день, используя не только щетку с пастой, но и скребки для языка, зубную нить и ополаскиватели. Научите своих детей следить за красивой улыбкой и объясните, что лечить надо даже молочные зубы.