Картины высотой в дом

Многоэтажки становятся живописными. То Нарспи кротко взглянет со стены, то космонавт Андриян Николаев после звездного полета поделится радостью от встречи с Землей. На портале «Открытый город» чебоксарцы высказались, насколько им нравятся масштабные муралы.

Результат был ожидаем. Из 829 проголосовавших около 90% одобрили такое творчество. Лишь 9,8% (81 человек) выступили против. Те, кто поддержал идею, отметили немало плюсов. Муралы украшают жилую среду. Такие колоритные нотки делают город ярче, добавляют ему индивидуальности, а еще повышают настроение жителей.

126 человек (15,2%) считают, что при всех достоинствах минусы тоже есть. Яркий и нарядный вид муралов может пострадать из-за погодных условий или просто от времени. Так что за ними надо следить, поддерживать в хорошем состоянии, обновлять, а это дополнительные средства и усилия. Такое искусство должно быть точечным, а не повсеместным, иначе оно просто лишится своего очарования. А еще хорошо бы контролировать процесс — подбирать уличным «полотнам» подходящую тематику, вписывать их в городское пространство так, чтобы не нарушать общий стиль оформления жилых кварталов. Муралы — украшение, но только при грамотном подходе, профессиональном исполнении и регулярном уходе. И здесь стоит довериться специалистам.

В ходе голосования на портале «Открытый город» чебоксарцы предложили немало интересных идей для уличного искусства. В год 80-летия Победы — это, конечно же, военная и патриотическая тематика, портреты героев Великой Отечественной и бойцов СВО. Муралы могут напомнить о наших выдающихся земляках — ученых, писателях, спортсменах, художниках и поэтах. Часть респондентов хотела бы видеть на домах национальный колорит, образы, связанные с культурой и традициями Чувашии. В списке предложений — промышленные достижения, активный образ жизни, семейные ценности, пейзажи и другие природные мотивы. И вообще — добрые сюжеты, вызывающие теплые воспоминания.

85,52% респондентов (709 человек) согласны, чтобы такие картины были на стенах их собственных домов. Лишь 14,48% высказались против. Таким образом, большинство участников голосования позитивно воспринимают такое искусство. В этом плане повезло жителям улицы Хевешской, 30. У них на торцах дома целая галерея. С высоты восьмиэтажки на горожан смотрит красавица в чувашском национальном костюме, в ее руках — три солнца, символизирующие единство поколений. Огромная картина появилась в прошлом году, ее создательница — Ксения Кокель, победительница отборочного этапа V сезона Фестиваля стрит-арта «ФормART» Приволжского федерального округа.

А на другом торце дома — изображение чувашского космонавта Андрияна Николаева. Над муралом работали два художника — Сергей Петров и Антон Арти. Они перенесли на стену репродукцию картины «Здравствуй, Земля!» Николая Овчинникова. По их словам, на арт-объект ушло 60 аэрозольных баллончиков и 40 литров фасадной краски.

Уличное искусство

Мурал — это монументальная живопись на стенах зданий. Само слово происходит от латинского murus, что означает «стена». Муралы иногда путают с граффити, но это два разных вида уличного искусства. Граффити — это рисунки, абстрактные формы, надписи причудливыми шрифтами, теги. Они могут появиться на любой поверхности, например, под мостом или на трансформаторной будке. А муралы — полноценные произведения искусства, занимающие большие площади. В них есть проработанный сюжет, художественная идея и смысл. В силу своей масштабности они часто становятся частью городского ландшафта

Теперь картину Николая Овчинникова «Здравствуй, Земля!» могут увидеть все — и чебоксарцы, и гости столицы. Фото gcheb.cap.ru