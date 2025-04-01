Как Лыков и Рыков «красного душителя» в Нижнем искали

Слава Эраста Фандорина не дает покоя многим писателям и кинематографистам. Да и жанр исторического детектива пока еще не наскучил зрителям и пользуется популярностью. Стране нужно «фандоринозамещение». И вот, пожалуйста, эпоха та же — конец ХIХ века, вместо Москвы — Нижний, главный герой — молодой привлекательный сыщик недюжинной силы и цепкого ума Алексей Лыков. Его литературный отец — современный нижегородский писатель Николай Свечин. Сегодня в онлайн-кинотеатрах выходят заключительные серии детектива «Злые люди», который тоже имеет шансы стать новой киновселенной, потому что у Свечина издан целый цикл рассказов «Хроники сыска» и на очереди еще пять-шесть книг.

Режиссер — Ким Дружинин,

серий — 8, место

съемок: Нижний Новгород

В одном сюжете нам решили показать полный срез эпохи: эпидемию холеры и увлечение кокаином в гимназической среде, конные скачки и народный бунт, кулачные бои на улицах и бордели, городскую аристократию, купечество и бандитский мир. И самое главное — действие происходит накануне знаменитой Нижегородской ярмарки, куда приезжали торговать и покупать не только со всей России, но даже из-за рубежа. Для некоторых чувашских купцов началом успешной предпринимательской карьеры было именно участие в ярмарке, и в целом, говорят историки, как раз торговля лежала в основе экономики Чебоксар в конце ХIХ века.

Второстепенные герои живее и ярче главного

История в сериале запутанная. Через нелегальную продажу кокаина гимназистам, убийство аптекаря она неторопливо подбирается к главной линии, связанной с семьей Нефедьевых. В своем особняке задушен красной лентой предводитель губернского дворянства Александр Иванович. Хотя он страдал чахоткой, и дни его и так были сочтены, кто-то не мог ждать. Немалое состояние перейдет в наследство только по мужской линии, а у него дочь Варвара (Ангелина Стречина). Правда, есть условие — если она быстро выйдет замуж, богатство отца унаследует зять.

Есть еще и брат убитого — Евдоким Иванович (Дмитрий Нагиев), который племянницу вообще не жалует и с радостью занимает освободившееся место предводителя дворянства. Потом объявится еще и законный сын Александра Нефедьева, о существовании которого тот вообще не знал. Через несколько дней молодого человека тоже найдут задушенным красной лентой. Пресса назовет эту историю «делом красного душителя», а за расследование возьмется лично начальник нижегородского сыска Павел Благово в исполнении Александра Лыкова и — не запутайтесь в фамилиях актеров и героев — суперагент Алексей Лыков, на роль которого пригласили Петра Рыкова. У того есть два колоритных помощника Степан Девяткин и Ян Титус, а в третьей серии из Петербурга присылают следователя Петра Фороскова. В первые же минуты знакомства он заявляет Лыкову, что у того местечковый взгляд, и расследование Форосков намерен вести без него: «Либо вы стоите рядом, не мешаете, потом забираете лавры себе, либо я найду способ, как вас из дела убрать».

А потом — раз — и Форосков по предложению Лыкова внедряется в банду Битюга, чтобы предотвратить ограбление кассы Сормовского завода. Когда два сыщика успели прийти к взаимопониманию, для зрителей так и осталось загадкой. Лыков хоть и умен, силен, хорош собой, немногословен и тоже как будто изнутри приморожен, все равно ни разу не Фандорин. Главный герой в своей идеальности получился какой-то функцией. «Вы такой чурбан, почему?» — спрашивает его Варвара. «Другие на этой службе не задерживаются», — жестко отвечает Лыков. Она потом еще поинтересуется: «Что вы за человек?» И услышит в ответ: «Я сыщик».

Обаяния, что ли, ему не хватает, чтобы растопить зрительские сердца. Публика не любит персонажей без изъянов. Эраст Петрович тоже обладал набором исключительных качеств, но был при этом живым и грешным: страдающим от собственной гордыни и впадающим в уныние, когда не нужно спасать мир. Здесь же дело, видимо, не в актере, а в самом персонаже. Петр Рыков с его холодным взглядом и непробиваемым выражением лица на роль такого чурбана прекрасно подходит, но особой симпатии и сопереживания не вызывает. Впрочем, из всех передряг за минувшие шесть серий он вышел с одним только ранением. Куда интереснее его помощники и начальник Павел Афанасьевич Благово, который разговаривает поговорками: «Не успеешь охнуть, как придется сдохнуть», «Две бараньи головы в один котел не помещаются», «Поживем подольше — узнаем побольше». Каждому персонажу придумали какую-то особенность. Благово страдает мигренью, но как-то странно: приступы у него резкие и короткие. Видимо, в съемочной группе мигрени ни у кого не было, чтобы объяснить, как оно бывает на самом деле.

Что осталось от ХIХ века?

Впрочем, моментов, вызывающих недоверие и разрушающих атмосферу 1895 года, немало. Героини даже не пытаются блюсти девичью честь, Евдоким Иванович на совещании у губернатора позволяет себе уйти раньше, чем заканчивается обсуждение дел, да и в целом Нагиев даже не пытается изображать дворянина ХIХ века, оставаясь в привычном ему образе хама и наглеца. Представитель бандитов, приехав в Петербург в министерство обороны, разговаривает с полковником, расхаживая по кабинету и рассматривая предметы интерьера. Они заключают крупную сделку на покупку пяти тысяч лошадей, а визуального контакта у продавца с покупателем нет. Потом полковник еще и сам выходит провожать гостя до дверей. Дежурного офицера, что ли, не нашлось?

Варвару, пережившую стресс в седле неуправляемой лошади, Лыков доставляет в госпиталь, заполненный больными холерой. Ей и так плохо, а тут девушку ведут мимо коек с умирающими. Воздушно-капельным путем болезнь не передается, но тем не менее странно, что Варвару не отвезли домой и не вызвали доктора к ней. Ее гувернантка в исполнении Ирины Пеговой во время опасной операции по ловле преступника на живца кокетливо просит Лыкова обнять ее и согреть. Хотя до этого она расхаживала со свечой вдоль окон, чтобы душитель понял: она дома одна. Варвара тоже стремится в объятия сыщика, хотя он с ней подчеркнуто холоден и сдержан. Гордости у этой дворянки нет совсем?

Или любовная линия князя Мамина (Роман Маякин) и сестры Лыкова Елизаветы (Виктория Бычкова), работающей в госпитале. Сергей Романович такой приторно вежливый и благородный, что кажется главным претендентом на роль убийцы. Он соблазняет Лизу, а потом сам ищет с ней встречи, чтобы сказать «между нами все кончено» и зачем-то еще и жестоко добавить, что посредством Лизы он пытался забыть другую. Хотя она в этот момент не вешается ему на шею, не умоляет не бросать ее, а спокойно говорит, что по своему происхождению и положению в обществе ему действительно не пара. Если ты такой благородный и не хочешь причинить никому боли, зачем говорить про любовь к другой? Можно просто избегать встреч, и умница Лиза все поймет без слов. Ну а если Мамин через сестру хотел отомстить Лыкову, то для него это совсем низко. И он точно не стоит ее слез.

Так что в сериале от ХIХ века? Только костюмы, интерьеры, коляски, лошади да вежливое обращение друг к другу по имени-отчеству. В остальном есть ощущение современной истории, которую решили просто перенести на век назад. Борьба с наркотиками, ограничительные меры, чтобы победить эпидемию, заказчик убийств из числа сильных мира сего, решивший нанести удар по репутации нижегородского губернатора и, возможно, занять его место. Понятно, что время идет, а люди не меняются, и битва добра со злом будет вечной, но сериал оставляет двойственное впечатление.

Он легкий, динамичный, с непредсказуемыми поворотами сюжета, монтажом в духе фильмов Гая Ричи и отличной работой художников, костюмеров и бутафоров. Если бы еще сценарий был проработан чуть глубже, второстепенные герои не были гораздо живее и интереснее главного персонажа, то шансы на успех у зрителя были бы выше.

Писатель Николай Свечин в интервью порталу «Литрес» рассказал, что замечаний к сценарию у него было много, что Лыкова и Благово он представлял немного иначе, но дипломатично уклонился от общей оценки сериала: «Мое мнение не имеет ценности, поскольку субъективно. Автор книги всегда недоволен экранизацией. Менять ничего не нужно: что сделано, то сделано».