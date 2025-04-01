Нарушил договор — лишился закупок

ООО «Дорсервис» отступило от условий муниципального контракта на зимнее содержание парковок, вывозя снег с чебоксарских парковок в несанкционированные места. Антимонопольное ведомство подтвердило факт неоднократных нарушений. Поводом для проверки стало обращение Муниципального казенного учреждения «Земельное управление» Чебоксар. Чувашское УФАС установило, что подрядчик систематически сбрасывал снег в неположенных зонах, игнорируя пункты соглашения. В результате компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков. Она попыталась оспорить решение в Арбитражном суде Чувашской Республики, однако суд поддержал позицию контролирующего органа. Компания теперь не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.