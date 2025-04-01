Филологи поставили оценки за Тотальный диктант

В Чувашии подсчитали, сколько человек справились с Тотальным диктантом на отлично на очных площадках.

Как рассказал региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, в трех «пунктах грамотности» в Чебоксарах и Новочебоксарске на пятерку текст нынешнего автора диктанта писательницы и журналистки Марины Москвиной написали 20 человек.

Еще пять отличников — среди иностранцев, участников теста TruD. Впереди «олимпийцев» в русском языке, так иногда называют отличников Тотального диктанта, ждет церемония награждения. Она состоится 16 апреля в 15.30 в корпусе ЧувГУ по улице Университетской, 38. Кстати, сегодня, во вторник, с 16.30 до 18.00 в аудитории 528 там же, филологи вуза проведут разбор работ, на котором участники могут узнать, где именно и почему допустили ошибки. Результаты доступны в личном кабинете на сайте Тотального диктанта.

Напомним, в этом году республика присоединилась к глобальному просветительскому событию в тринадцатый раз. В Чувашии акцию координируют Чувашский госуниверситет и газета «Советская Чувашия».