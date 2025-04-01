Воспитание без шаблонов

Автор: Валерьян АндреевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Итогом заседания стала договоренность о расширении межрегионального сотрудничества и разработке единых стандартов воспитательной работы. Лучшие практики, представленные на форуме, будут тиражироваться в учебных заведениях по всему Приволжскому округу. Фото Максима Васильева
Здесь не может быть готовых рецептов, работающих десятилетиями

На базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова прошло совместное заседание Комиссии при Совете ректоров вузов ПФО по молодежной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и Совета директоров профессиональных образовательных организаций. Представители учебных заведений всех регионов Приволжья обменялись лучшими практиками и выработали новые подходы к работе с молодежью.
Под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева участники дискуссии обсудили широкий круг вопросов: от развития студенческого спорта и волонтерства до укрепления взаимодействия с духовенством и формирования исторической памяти у молодежи. Особое внимание уделили реализации национального проекта «Молодежь и дети», а также просветительским программам Российского общества «Знание».
«Решение этих вопросов должно помочь найти свое место каждому студенту, чтобы строить свое будущее и быть успешным в дальнейшей трудовой деятельности», — подчеркнул Машковцев, обращаясь к участникам.
Ректор ЧувГУ, председатель Комиссии ректоров ПФО Андрей Александров отметил, что современная молодежная политика требует гибких и актуальных решений: «В воспитательной политике не может быть готовых рецептов и решений, работающих десятилетиями. И нам, как специалистам в этой области, нужно постоянно вырабатывать новые подходы, актуальные на конкретный момент».
Участники поделились успешными кейсами: организацией добровольческих движений, массовых просветительских акций и интеграцией воспитательных программ в учебный процесс. Одним из ключевых решений стало предложение создать окружную комиссию по воспитательной работе при Совете директоров ссузов — по аналогии с вузовской структурой. Это позволит систематизировать обмен опытом и эффективнее реализовывать задачи, поставленные главой государства.

Опубликовано: 15 апреля 2025 г.


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