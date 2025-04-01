Сервис кикшеринга МТС Юрент возвращается в Чебоксары с обновленным парком самокатов

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о том, что кикшеринг МТС Юрент возвращается в Чебоксары. Сервис полностью обновил парк — в течение сезона жителям и гостям города будут доступны более 1,5 тысяч электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения.

За зиму весь парк электросамокатов МТС Юрент прошел полную диагностику. Для безопасности поездок устройствам обновили ручки, шины, бамперы, проверили и восстановили аккумуляторы, заменили коврики и прочие важные детали.

В течение сезона МТС Юрент проведет обучение пользователей правилам дорожного движения с помощью тестирования на знание ПДД в приложении. Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет как посредством информации от органов гос власти, так и путем выявления нарушений своими силами, в том числе при помощи внутренних технических решений МТС Юрент.

Кроме этого, сервис будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID (в 2024 году было заблокировано более 10 000 таких аккаунтов по всей России). Недобросовестных пользователей ждут высокие штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Кикшеринг МТС Юрент также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах МТС Юрент. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тысяч рублей.

Стоимость аренды самокатов МТС Юрент в Чебоксарах начинается от 6,49 рублей за минуту плюс 30 рублей — за активацию самоката. Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android.

МТС Юрент — быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России, который входит в экосистему МТС. Крупнейший сервис по географической представленности, МТС Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 187 городах России. В 2024 году количество поездок на платформе превысило 100 млн. Оператор предоставляет горожанам доступный современный электротранспорт для ежедневных поездок, а также сервис аренды павербанков, чтобы пользователи всегда оставались на связи.