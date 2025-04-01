В Ибресинском округе идет капремонт Климовской школы

Глава Ибресинского муниципального округа Игорь Семенов проинспектировал ход капитального ремонта Климовской школы.

Здесь завершаются демонтажные работы, ведется устройство внутренних перегородок и инженерных сетей. Следующий этап — установка окон и выравнивание полов. Срок окончания капремонта — ноябрь 2025 года.

Модернизация стала возможной благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». На очереди второй объект — Новочурашевская школа. Проект благоустройства утвержден, готовится документация для проведения аукциона и определения подрядчика, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Тем временем прокурор Батыревского района Андрей Афанасьев совместно с представителями местной администрации оценил ход капремонта Тарханской школы. Подрядчик завершил демонтажные работы и начал общестроительные. Отставания от графика нет. Здание должно быть готово до 1 ноября.