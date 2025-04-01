В Чувашском театре кукол представили оригинальную версию сказки «Репка»

Говорят, что фольклор — кладезь вековой мудрости и полезных советов, которые пригождаются нам на протяжении всей жизни. А потому русские народные сказки — первое, с чем должен знакомить ребенка каждый родитель, как, впрочем, и театральная труппа, нацеленная на детскую аудиторию. Спектакль «Чудо-репка», премьера которого состоялась в Чувашском государственном театре кукол под занавес марта, не только привлекает харизматичными, хорошо узнаваемыми персонажами и красочностью визуального решения, но и учит маленьких зрителей ценить взаимопомощь, дружеское плечо и поддержку близких.

К содержанию «Репки» обращались многие писатели, благодаря чему всенародно любимая история неоднократно обрастала новыми сюжетными поворотами и действующими лицами. Для Чебоксар была выбрана инсценировка Николая Шувалова, петербургского драматурга и режиссера кукольного театра, не понаслышке знакомого со спецификой жанра и особенностями детского восприятия. «Автор ставил перед собой задачу излишне не усложнять сюжет сказки. Ее персонажи обретают свои индивидуальные характеры и вступают хоть и в простые, но все же занимательные и порой неожиданные взаимоотношения», — пишут о пьесе «Чудо-репка», и все это нашло отражение на наших подмостках.

Заслуженный артист Чувашии Юрий Филиппов, режиссерский слог которого отличается ясностью, доступностью и лаконизмом, тоже окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и всю свою жизнь посвятил детям и куклам. Нетрудно догадаться, что он далеко не впервые берется за «Репку», равно как и заслуженный деятель искусств Чувашии Андрей Галкин, чья музыка — это всегда источник отличного настроения, юмора и положительных эмоций. А в середине 1990-х годов сказку поставил заслуженный деятель искусств Чувашии Михаил Антонов, вошедший в историю как директор, художественный руководитель и главный режиссер театра, и всякий раз постановка беспрекословно влюбляла в себя и зрителей, и самих актеров. Заслуженная артистка Чувашии Лариса Антонова и Екатерина Кудряшова, Илья Ежеев и Юрий Шестаков, Эльвира и Николай Соколовы, занятые в новой версии инсценировки — не исключение.

Яркое пятно в премьерной постановке — куклы, декорации и костюмы Евгении Лашмановой, броские, запоминающиеся, контрастные по цвету, фактуре и форме, что добавляет повествованию иллюстративности и делает образ спектакля рельефным, объемным и практически осязаемым. Заметна здесь и отсылка к жанру лубка (так называли распространенные на Руси картинки с комическими сценками из городской и деревенской жизни), что как нельзя более точно передает народную природу сказки с ее простотой изложения и обаятельной безыскусностью изобразительных средств.

КСТАТИ

На следующей неделе Чувашскому государственному театру кукол исполняется 80 лет (первый спектакль здесь сыграли 15 апреля победного 1945 года). Он был создан на базе передвижной труппы, организованной в Ядрине в военное время. Помимо участников художественной самодеятельности в нее вошли актеры, эвакуированные из блокадного Ленинграда. Затем коллектив перевели в Чебоксары, а его первым директором и художественным руководителем стал приглашенный в республику драматург, режиссер и художник-кукольник Сергей Мерзляков, которому также обязан своим появлением Татарский государственный академический театр кукол «Экият». Сергей Макарович очень любил детей и выпустил на нашей сцене не один десяток постановок, в числе которых «Три подружки» и «Каштанка», «Путь к счастью» и многие другие. Одним из наиболее знаковых спектаклей мастера стал «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова. Его афиша, датированная 1951 годом, до сих пор хранится в театре.