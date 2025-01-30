Расширяются экономические и культурные связи

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Закировичем Асадовым. Были обсуждены вопросы сотрудничества.

Как стало известно, делегация республики под руководством Олега Николаева примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет 28–30 апреля в Ташкенте. Планируется подписание соглашения между Кабинетом министров Чувашской Республики и Хокимиятом Бухарской области Узбекистана о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Также на встрече шла речь об организации бизнес-миссии в Кашкадарьинскую область, с посещением предприятий и подписанием Плана мероприятий по реализации Соглашения об установлении дружеских отношений между городами Новочебоксарск и Карши на 2025–2026 годы.

Как отметил Глава Чувашии, Узбекистан обозначен одной из приоритетных стран развития экспортной деятельности республики, страна занимает шестое место по объему торговли среди 81 страны-партнера. Развивается сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере информационных технологий, здравоохранения и образования, культуры.

По данным Минэкономразвития Чувашии, внешнеторговый оборот республики с Узбекистаном за 11 месяцев 2024 года составил 17,5 млн долл. США, сократившись на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе экспорт составил 11,3 млн долл. США (-15,5%), импорт — 6,2 млн долл. США (-48,3%). При этом за 2024 год экспорт продукции АПК в Узбекистан увеличился на 33,9% и составил 1,57 млн долл. США. Основные товарные группы, которые экспортировались республикой в Узбекистан, — электрические машины и оборудование, продукты неорганической химии, древесина и изделия из нее, реакторы ядерные, котлы, оборудование, экстракты дубильные или красильные.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, действует несколько соглашений. К примеру, о сотрудничестве между АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии», Российско-Узбекским деловым советом о торгово-экономическом сотрудничестве и ООО «Expo-Contract Group» (г. Ташкент) по продвижению продукции предприятий Чувашской Республики в Республику Узбекистан.

«Налаженные связи устойчивы, по отдельным направлениям, особенно по сельскому хозяйству, идет поступательный рост. Граждане Узбекистана, студенты и трудящиеся, проживающие в Чувашии, принимают активное участие в жизни республики — вносят вклад в экономику региона, общественную деятельность. Ваша молодежь выбирает Чувашскую Республику для получения образования. Это говорит о том, что качество образования у нас является достаточно высоким, а самое главное, здесь можно интересно проводить время и чувствовать себя безопасно», — заявил Олег Николаев.