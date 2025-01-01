В ЧувГУ имени И.Н. Ульянова после капремонта открылся санаторий-профилакторий

Масштабные обновления прошли в пятиэтажном корпусе впервые за 42 года его существования.

Начали с кухни, где полностью поменяли все оборудование, в том числе систему вентиляции. За счет грамотной организации пространства в профилактории увеличилось количество комнат для проживания: раньше в комнате селили по четыре человека, сейчас они стали трехместные. Потолки в столовой «выросли» на 12 см: при проведении ремонта сняли лишние слои с пола. На первом этаже профилактория появилась комната и душевая для размещения маломобильных пациентов, теперь услуги по оздоровлению доступны для них в полном объеме. На каждом жилом этаже теперь есть уютная зона для отдыха и общения, а на четвертом — организован конференц-зал. При выборе дизайна интерьеров учитывались предложения студентов.

«В 1983 году, когда я был студентом первого курса, был открыт санаторий-профилакторий Чувашского госуниверситета, в котором больше сорока лет поправляли и продолжают поправлять свое здоровье наши студенты, преподаватели и сотрудники. Сегодня здесь современная лечебная база, обновлены все структурные единицы профилактория. Отзывы пациентов всегда были только положительными», — сказал на церемонии открытия ректор ЧувГУ Андрей Александров.

Гостей мероприятия познакомили со всеми новшествами в ходе экскурсии. «Наличие такого подразделения в вузе является важным звеном в системе оказания медицинской помощи в нашем регионе, — отметила заместитель министра здравоохранения Чувашии Олеся Игнатьева. — На сегодняшний день особый акцент ставится на доступность и приближение медицинской помощи именно по месту работы и месту учебы. Профилакторий помогает оздоровлению студентов и преподавателей без отрыва от учебы и работы».

Финальной точкой праздника стало вручение путевок в санаторий-профилакторий пяти студентам ЧувГУ, двое из которых — молодая студенческая семья. Их смена начнется 24 февраля. Всего за год в санатории проходят лечение 800 студентов и около ста сотрудников университета. Первая в 2025 году оздоровительная смена стартовала 28 января.