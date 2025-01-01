Из Президентского перинатального центра выписали первую королевскую двойню 2025 года

Младенцы родились почти четыре недели назад. Каждый весом чуть более трех килограммов и ростом 52 см. Первой появилась на свет Александра, а через минуту — ее брат Дмитрий. И семья Семеновых из Канаша стала многодетной — у пары уже есть старшая дочка Софья.

«Мы с мужем познакомились 15 лет назад. Когда родилась дочка, счастью нашему не было предела! Мы всегда мечтали о большой семье и не переставали верить, что сможем стать родителями еще раз. И вот чудо свершилось — у нас двойня, да еще и королевская! — поделилась эмоциями мама малышей Нина Семенова. — Любите, женитесь, рожайте, дети — это огромное счастье!»

Родители благодарны медикам за помощь и моральную поддержку. «Приходите к нам еще!» — напутствовали супругов при выписке врачи и медсестры. К слову, ежегодно в Президентском перинатальном центре появляется около 60 двоен.