Меньше происшествий — меньше потерь

В Чувашии в 2024 году 75% населения было охвачено средствами оповещения о ЧС. В 2025-м этот показатель должен возрасти до 85%. Вопрос обсуждался в ходе учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности за минувший год. Шла речь и о решении новых задач. Мероприятие провел Глава республики Олег Николаев.

Руководитель региона констатировал, что благодаря совместной работе органов власти, эффективным действиям по реализации предупредительно-профилактических мер в 2024 году в республике не допущены крупные чрезвычайные ситуации. Снизились риски их возникновения, соответственно — ущерба и потерь. Число ЧС уменьшилось вдвое, есть снижение и по количеству пожаров. В то же время не радует статистика ЧП на водных объектах. В нынешнем году необходима работа по всем составляющим отрасли, прежде всего, по профилактике и организации деятельности служб. Речь также идет о развитии цифровизации, модернизации системы оповещения. Средства из бюджета на эти мероприятия выделены.

Главное в системе службы спасения — это люди, которые ежедневно, преодолевая себя, делают невозможное ради спасения окружающих, сказал Глава. В регионе функционирует действенная система реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий. В настоящее время проходит перенастройка всей работы. В связи с возникающими угрозами вопросы гражданской обороны требуют переосмысления и организации на новых подходах, что позволит эффективно отвечать на современные вызовы. В Комплексном плане развития республики до 2030 года получат отражение все необходимые мероприятия. «К сожалению, долгое время этим вопросам не уделялось должного внимания, поэтому проблемы накапливались. Очень важно понять масштабы предстоящей работы, четко разложить все по приоритетам и, ускоренно решая задачи, обеспечивать должную защиту граждан от всех возможных угроз, а значит, их уверенность как в текущем периоде, так и в завтрашнем дне», — резюмировал Глава Чувашии.

В минувшем году запущен в пилотную эксплуатацию АПК «Безопасный город», который позволит обеспечить полноценный сбор данных по ситуации в муниципалитетах. Информацию можно будет использовать всем оперативным службам. «Мы сделаем очень важный шаг к четкой координации объединенных диспетчерских служб муниципальных образований», — подчеркнул Олег Николаев.

По данным МЧС России, в 2024 году в республике вдвое сократилось число чрезвычайных ситуаций, составив три против шести в 2023 году. Почти на 100 уменьшилось количество пожаров, не зарегистрировано ЧС и происшествий, связанных с прохождением весеннего половодья. При этом на водных объектах количество происшествий увеличилось на шесть (35 против 29). Всего в результате ЧС, пожаров и происшествий на воде погибло 94 человека.

В течение года дважды устанавливался режим чрезвычайной ситуации и 12 раз — повышенной готовности. В рамках соглашений с операторами сотовой связи 51 раз проводилось СМС-оповещение населения со средним охватом более 500 тыс. человек.

В нынешнем году необходимо разработать планирующие документы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС на ближайшие пять лет, нацелил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. Один из важных вопросов — обеспечение доведения до людей сигналов оповещения. Система, введенная еще в 1977 году, морально устарела и требует реконструкции. Глава республики утвердил поэтапный план работы до 2028 года. В прошлом году было осуществлено софинансирование закупки средств оповещения в восьми округах. На это выделено более 108 млн рублей. В шести муниципалитетах охват населения составляет 100%.

В 2024 году проведены инвентаризация защитных сооружений и обследование заглубленных помещений подземного пространства, комплексов региональной системы оповещения населения. На 100% созданы запасы средств индивидуальной защиты. С начала работы дежурной группы регионального сегмента и по сегодняшний день поступило 218 сообщений об угрозах, связанных с обнаружением или движением в направлении республики 1078 беспилотных воздушных судов. В систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» поступило 718,8 тыс. звонков — около 2 тыс. в сутки. Решением правительства республики штатная численность «Службы-112» увеличена на восемь единиц.

С начала прошлогоднего пожароопасного сезона возникло 13 лесных пожаров на общей площади более двух гектаров, доложил министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. Основные причины — человеческий и природный факторы, удары молнии, переход огня с земель иных категорий. Выполнен целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, проведено 7110 рейдовых мероприятий. Лесными охранниками выявлено 121 нарушение лесного законодательства, к административной ответственности привлечено 63 лица на 998 тыс. рублей.

Благодаря экономии федеральных средств, предусмотренных на тушение лесных пожаров, к началу нынешнего пожароопасного сезона будет закуплено еще три видеокамеры для расширения системы видеомониторинга. В целях предупреждения возникновения и перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда в рамках межведомственного взаимодействия государственными лесными инспекторами организована работа по установлению собственников участков, граничащих с землями лесного фонда.

Без ЧП прошел пропуск паводковых вод минувшей весной. При администрациях муниципальных образований были созданы противопаводковые комиссии. Обследовалось техническое состояние ГТС, велась работа по очистке от наледей и ледяных пробок водосбросных и водопропускных сооружений, обеспечению доступа к ГТС. На сегодня в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости внесены сведения о 120 зонах затопления и подтопления на территории республики.