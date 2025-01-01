Идеи пап и мам поддержат рублём

В Чувашии состоялся Республиканский фестиваль родительских инициатив

Во втором корпусе чебоксарской школы № 64, расположенном в микрорайоне «Садовый», собрались председатели общешкольных родительских комитетов, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций региона.

Фестиваль — это отличная платформа для коммуникаций и налаживания профессиональных контактов, здесь есть возможность настроить и укрепить сотрудничество между родителями и учебными заведениями. Участники мероприятия делились своими практиками, обсуждали актуальные вопросы, касающиеся образования и воспитания детей. Параллельно проходили мастер-классы, лекции и круглые столы, где эксперты давали полезные советы. Как отметили некоторые участники в беседе с корреспондентом «СЧ», на площадках фестиваля царила атмосфера доверия и взаимопонимания. Ведь главная цель у всех одна — улучшение качества образования в целом.

Собравшихся приветствовал Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Он подчеркнул, что активное вовлечение родителей в школьную жизнь по различным аспектам — это новый этап наполнения деятельности учебных заведений. Папы и мамы заинтересованы в том, чтобы дети развивались гармонично и всесторонне, и здесь важнейший фактор — родительский пример.

«Принцип «делай, как делаю я» — более эффективный, продуктивный, а самое главное — более долговечный. Реализация совместных проектов через активное участие родителей, прежде всего, во внеурочной деятельности, позволяет дополнить и образовательную, и физическую, и творческую активность детей в рамках стандартных программ», — отметил Олег Николаев.

Напомним, ранее руководитель республики поддержал предложение Минобразования Чувашии создать банк успешных родительских инициатив и провести стратегическую сессию, на которой будут представлены лучшие проекты.

На фестивале основное внимание уделили Всероссийскому конкурсу родительских инициатив. О нем рассказала руководитель проекта «Знание.Родители» Российского общества «Знание» Наталия Макарова. Эксперт оценила потенциал проектов, созданных во время интенсива, поделилась комментариями и обсудила с ними типичные ошибки при написании грантовых заявок. Участие в первом сезоне конкурса инициатив родительских сообществ уже принесло успех представителям Чувашии.

По 1 млн рублей привлеки лицей № 3 города Чебоксары на проект «Туризм: образование для ума и сердца» и школа № 1 города Шумерли на «Школьный инклюзивный медиацентр «Первый кадр». По 500 тыс. рублей получили чебоксарская школа № 41 на школьный мемориальный комплекс «Зажги свою звезду» и Моргаушская школа с проектом «В ритме искусства».

Общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России открыло официальный прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В новом сезоне сохранятся тематические направления — гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

В 2025 году планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят около 700 млн рублей. Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс., до 1 млн и до 2 млн рублей. Заявки принимаются на сайте roditeli.znanierussia.ru до 11 марта. Для родителей из каждого региона России проведут серию обучающих семинаров по разработке проектов и составлению смет.

Также на фестивале перед родительским сообществом выступили лекторы Российского общества «Знание». Дали советы о том, как защитить детей от финансовых мошенников, рассказали об эффективных методиках работы с молодым поколением и о новых угрозах и вызовах, стоящих перед ним. Итогом общения стала договоренность о совместной работе по противодействию вовлечению детей в деструктивную деятельность.

Кстати

На платформе «Знание.Академия» доступен образовательный онлайн-курс «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Он поможет подробнее разобраться в особенностях возрастной психологии, роли родительских сообществ и комитетов в воспитании детей.

Василий Григорьев