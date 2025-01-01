За награды боролись и дети, и ветераны

Яркие костюмы, энергичная музыка и полные трибуны

На тренировках спортсмены в связке со своими наставниками активно работали над новыми соревновательными программами, продумывая каждую деталь — от причесок до эффектного выхода на паркет. Результат кропотливого труда команд болельщики увидели на стадионе «Волга» в Чебоксарах, где под эгидой региональной Федерации фитнес-аэробики состоялось сразу несколько турниров — чемпионат и первенство Чувашии, республиканский фестиваль «Новое поколение» и состязания «Герои нашего времени», приуроченные к 80-летию Победы.

Старты стали первой серьезной проверкой для спортсменов в новом году. Важно понимать, что команды с совершенно разным уровнем подготовки участвовали в соревнованиях. Вообще фитнес-аэробика в нашей республике стремительно развивается — более 12 тыс. человек занимаются базовым видом спорта. В разрезе очных турниров ключевое значение все-таки имели чемпионат и первенство республики. Как минимум, по одной причине.

«Лучшие спортсмены по итогам чемпионата и первенства Чувашии пройдут отбор в сборную республики для участия в окружных соревнованиях в Ижевске, — сообщила президент региональной Федерации фитнес-аэробики Оксана Вербина. — В наших состязаниях участвуют как юные надежды, так и ветераны спорта. Возраст варьируется от трех до 60 лет и старше. Радует, что с каждым годом все больше детей приходят в секции. Юные спортсмены проявляют огромный интерес к фитнес-аэробике».

Цифра Более 600 спортсменов из Чувашии, Татарстана, Марий Эл, а также Кировской и Нижегородской областей выступили в соревнованиях.

В преддверии стартов на трибунах практически не осталось свободных мест. Юных участников поддерживали родственники и друзья. И таких маленьких фан-клубов было не счесть.

Коллективы разминались, настраивались на выступление, чтобы выдать максимум на паркете. А во время номера они творили красоту, словно артисты на сцене. При выполнении сложных поддержек миниатюрные девочки парили в воздухе, словно бабочки, расправившие крылья. Команды должны были соблюдать синхронность движений, иначе строгое жюри могло ухудшить оценку. После завершения своей соревновательной программы участники переходили в разряд зрителей и «болели» за коллег по спортивному цеху.

В фитнес-аэробике важную роль в презентации номера играет выбор музыки, ведь каждая команда закладывает в программу определенный смысл, который раскрывается в ходе выступления. Под сводами зала можно было услышать хиты разных стилей и лет — от рэпа и поп-музыки 1980-1990-х до современного хип-хопа. А вот команда «Шерлок Холмс», участвовавшая в дисциплине «аэробика пять человек» среди юниорок 11-13 лет, выбрала для композиции мелодию из популярного мультфильма «Тачки», посвященную главному герою «Молнии Маккуин». Как призналась участница коллектива Валерия Сымова, окончательное решение по музыке принимали долго.

«Вместе с тренером мы думали над концепцией выступления около двух-трех месяцев. Несколько раз переделывали аранжировку. Музыка энергичная, веселая — отражает наш душевный настрой», — подчеркнула спортсменка. Кстати, Валерия в фитнес-аэробике более 10 лет. «Благодаря занятиям я стала более сильной и энергичной, выносливой», — подчеркнула она.

Коллектив «Шерлок Холмс» завоевал «серебро» по итогам первенства республики. Серьезную конкуренцию юным «детективам» составила команда «Триана-Чувашия». Девочки выступали в нарядных национальных костюмах под очень знакомые музыкальные мотивы.

«Я очень люблю творчество чувашской певицы Августы Уляндиной — мы взяли все ее треки и сделали нарезку для выступления. Стремимся популяризировать национальную культуру в других регионах нашей страны, — рассказала тренер коллектива Анна Андреева. — Работа над программой начинается за год до ее воплощения. Я придумываю костюмы, музыку, движения, а общий образ собирается примерно за месяц до выступления».

Было очень интересно наблюдать за реакцией Андреевой на выступление подопечных — молодой специалист полностью погружалась в номер. «Я выступаю вместе с ними, проживаю каждую секунду на паркете со своими девочками», — поделилась Анна. По результатам «Триана-Чувашия» замкнула тройку призеров.

Также в рамках фестиваля по акробатическому рок-н-роллу «Яркое долголетие» свою программу продемонстрировала команда «Девчата», состоящая из ветеранов от 60 лет и старше. Среди них — 67-летняя Тамара Николаева. По ее словам, занятия мотивируют развиваться, укреплять здоровье. «У меня улучшается настроение, я получаю великолепные эмоции», — сказала Тамара Петровна. Кстати, женщина посещает тренировки три раза в неделю, при этом работает в сфере ЖКХ, воспитывает внуков — и все успевает. «Мои родственники одобряют занятия спортом. Внуки рады, что их бабушка очень активная. Мне скучать некогда!» — призналась Тамара Николаева.