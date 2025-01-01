Результаты соревнований

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Представители Чувашии завоевали семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград на первенстве ПФО среди юношей и девушек до 16 лет в Ульяновске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Республиканские спортсмены заработали две награды первенства России среди юношей и девушек, проходящего в Тюмени. На дистанции 3000 метров Павел Галкин стал чемпионом, а в аналогичном виде программы у прекрасной половины Ксения Романова заняла второе место.

СЕТОКАН. Воспитанник спортшколы «Энергия» Александр Максимов взял «серебро» на чемпионате мира по восточному боевому единоборству сетокан в индийском Хайдарабаде. Заслуженную медаль он завоевал в индивидуальном «ката» среди мужчин.

ТРИАТЛОН. Спортсмены из Чувашии собрали полный комплект медалей на втором этапе Кубка России в дисциплине «триатлон зимний». У женщин Марина Ладяшкина одержала победу. В зачете мужчин вторым финишировал Александр Васильев, а третьим — Семен Закутин.

САМБО. Воспитанники спортшколы № 10 имени А.И. Трофимова выиграли семь медалей на Всероссийских соревнованиях «На призы заслуженного тренера России В.Д. Зубкова», прошедших в Краснокамске. «Золото» на счету Алисы Алексеевой, Екатерины Михайловой и Александры Железиной. Серебряная награда в активе Александра Михайлова, а замкнули пьедестал почета Максим Максимов, Даниил Адюков и Антон Иванов.

По информации Минспорта Чувашии