Промышленный потенциал козловчан укрепляется

И в туриндустрии планируются новые проекты

Козловский муниципальный округ узнаваем в республике мемориалом «Строителям безмолвных рубежей», сельхозпредприятием по выращиванию капусты, большим прудовым хозяйством, Домом-музеем Н.И. Лобачевского. Но за этой визиткой — солидный промышленный потенциал, АПК, социальная сфера. О достижениях округа и задачах на ближайшие пять лет в контексте Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года шла речь на Дне правительства с участием Главы региона Олега Николаева.

В лидерах по доходам

«Верхушка леса всегда ровная, если смотреть издалека, а приглядишься — внизу есть и валежник, и сухостой. Так ведь, Эмир Нуртдинович? — обратился в начале своего выступления Глава к министру природных ресурсов и экологии Бедертдинову как к специалисту в данной сфере. — Так и в оценке деятельности округа — в целом его динамика достаточно позитивная, по показателям на одного жителя козловчане в числе лидеров. Но есть и потенциальные возможности, которые еще не все используются. И для их приведения в дело надо работать».

Оборот организаций округа с 2020-го по 2023 год вырос более чем вдвое — до 5,7 млрд рублей, но в 2024-м произошло снижение. Объем отгруженной продукции увеличился до 4,8 млрд рублей. Только в ООО «Автофургон» в течение пяти лет построено 9 тыс. кв. м новых мощностей, а численность персонала выросла в два с половиной раза. Новые площади введены и в ООО «Фирдавил и Компания», специализирующемся на производстве станков лазерной и плазменной резки. В нынешнем году получит развитие еще одно новое направление — производство и ремонт промышленных компрессорных установок, которое запускает казанский инвестор. В качестве проектов-драйверов рассматриваются развитие машиностроительного комплекса стоимостью 490 млн рублей (обновление и строительство производственных мощностей, оснащение современным высокопроизводительным оборудованием).

Округ лидирует в Чувашии по валовому сбору овощей, который за пятилетие вырос почти в два раза. В этом заслуга предприятия «Энежъ». А вот с площадями картофеля наметилось снижение, с сожалением констатировал глава округа Алексей Людков. В то же время известное на всю республику рыбоводческое хозяйство «Карамышевское» осваивает новые проекты развития. Восстанавливаются мощности ряда других хозяйств, в частности, в «Куснаре» молочное стадо доведено до 500 голов. Реконструируются помещения для птицеводства в Тюрлеме. Стоимость новой техники, которую приобрели в округе за пять лет, превышает 720 млн рублей.

Перед руководством стоит задача — обеспечить инвестиционную привлекательность, оказывать помощь всем, кто вкладывает капитал, сказал Людков. Общий объем инвестиций за последнюю пятилетку составил 3,2 млрд рублей. Значительная их часть направлена на дорожное строительство, объекты инженерной и социальной инфраструктуры. С 2020 года удалось решить вопросы строительства автодороги «Волга — Мариинский Посад — Октябрьское — Козловка» на проблемном участке, детского сада в Козловке, четырех модульных ФАПов, здания отделения судебно-медицинской экспертизы, капремонта школ № 2 и 3, Карамышевской и Тюрлеминской школ, детского сада «Радуга», зданий детской консультации и прачечной в Центральной райбольнице и других важных объектов. Существенный вклад вносит сфера малого и среднего бизнеса, в котором занято почти 2,4 тыс. человек. Практически вся торговля частная — за 2024 год ее оборот к уровню 2019-го увеличился в 1,8 раза.

Достаточно неплохо в округе обстоит дело с наполняемостью бюджета. В 2024 году поступило 830 млн рублей доходов — на 34% выше, чем в 2023-м. По сравнению с 2019 годом вдвое выросли собственные доходы — по этому показателю козловчане входят в число лидеров в республике. В 2024 году округ был на втором месте по показателю доходов на душу населения. Средняя зарплата с 22 тыс. рублей в 2019 году выросла на 21%. Необходимо сохранить темп прироста.

Этому будет способствовать развитие туриндустрии. Козловка — волжский город, планируется организация туристического кластера стоимостью 847 млн рублей. Это благоустройство набережной со строительством причальной стенки, городского пляжа, реконструкция гостиницы и кафе «Волна», благоустройство базы отдыха на горе Ленкина, строительство кемпинга и инженерной инфраструктуры для объектов придорожного сервиса, благоустройство смотровой площадки «Птичий полет», создание экофермы «Радуга». Всего же в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года в округе запланированы к реализации 32 инвестиционных проекта на 2,1 млрд рублей, 81 инфраструктурный проект на 6 млрд рублей в области туризма, строительства и ЖКХ, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг, здравоохранения.

Министерским оком

Оценку деятельности администрации округа по своим отраслям дали республиканские министры. Согласно опросу, 90% жителей муниципалитета против 80% по Чувашии заявили о комфортности проживания, сообщила замминистра экономического развития и имущественных отношений Ольга Рассанова. Более трети опрошенных особо отмечают хорошие условия для занятий спортом и благоприятную экологию, свыше четверти — разнообразие товаров и услуг. Около половины хотели бы видеть больше благоустроенных природных зон.

На протяжении последних шести лет округ лидирует в республике по объему отгруженных товаров собственного производства. В то же время отмечено снижение инвестиций в основной капитал. Республика делает высокую ставку на туризм в Козловском округе, однако туристический поток в 2024 году вырос только на 4% к уровню 2021 года.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил в округе более высокую, чем в среднем по региону, урожайность зерновых культур, высокую продуктивность коров. Зарплата выросла на 17%, но этого недостаточно по сравнению с уровнем зарплаты в целом по АПК республики. Тем не менее АПК муниципалитета на втором месте в регионе по производительности труда. «То есть вы платите меньше других, но выжимаете из людей по максимуму», — резюмировал министр.

Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, что обеспеченность кадрами врачей в округе за пять лет выросла до 90 с лишним процентов против 67% в 2019 году. Округ находится на 17-м месте по смертности населения, но есть снижение по смертности трудоспособных людей. Есть прирост и по рождаемости, а в 2024 году не зафиксировано младенческой смертности. Министр заострил внимание на строительстве подъездных дорог и развитии внутримуниципального транспортного сообщения.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков подтвердил рост доходов в Козловском округе за последние пять лет более чем втрое. По расходам показатели тоже неплохие — на втором месте среди округов. На 2025 год финансовая помощь из республиканского бюджета предусмотрена в объеме 186,3 млн рублей — с плюсом на 24,4%. Большое преимущество муниципалитета — практически сформированный промышленный кластер как источник поступления налогов. Михаил Ноздряков высоко оценил тот факт, что в Козловке развивается высокотехнологичное производство по выпуску лазерного высокоточного оборудования. «По-видимому, то, что здесь когда-то отдыхал математик Лобачевский, сказалось на местной генетике», — сказал министр.

Выступили также вице-премьер Максим Иванов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Округ хорошо набрал темп и двигается. Соотношение инфраструктурных и инвестиционных проектов в Комплексной программе показывает, что за последние годы здесь уже сделано много для обеспечения людей всеми жизненно необходимыми ресурсами — теплоснабжение, водоснабжение и другие. В этом году начинается строительство причала. Это придаст очень большой импульс развитию. Накопившуюся за много лет проблему аварийного жилья в ближайшие год-два начнем решать. Возьмемся и за очистные сооружения. Проблемы все знаем и поэтапно будем работать. Конечно, надо исходить из имеющихся возможностей и видеть резервы для дополнительной динамики движения. В частности, они у вас есть в сельском хозяйстве — по выработке на один гектар. Нужно искать новые подходы и форматы, тогда получится еще лучше, и, уверен, в ближайшие пять лет Козловка настолько сильно преобразится, что люди захотят сюда приезжать жить».

Глас народа

Жителям округа далеко не безразличны его будущее и нынешние проблемы. Это показали активные выступления на встрече как депутатов окружного собрания, так и простых тружеников. Одного из народных избранников волнуют драйверы, которые помогли бы более успешно двигать экономику. В частности, хмелеводство. Глава напомнил, что в республике действует обширная программа развития отрасли и козловчане могут ею эффективно воспользоваться. Депутат Госсовета республики Юрий Зорин посетовал на отсутствие на мемориале сцены, обозначил необходимость рекультивации местной свалки. Касаясь вопроса закрепления молодых кадров, он сказал, что для этого мало дать специалистам миллионный грант — деньги будут потрачены на покупку автомашины. Нужен закон об обеспечении молодых жильем. Олег Николаев, полушутя, посоветовал Зорину переехать жить в округ и решать эти проблемы. А если серьезно, то надо работать всем вместе.

Депутат окружного собрания, преподаватель спортшколы Юрий Желтухин попросил посодействовать в узаконивании лыжни в виде рекреационной зоны. А местный священнослужитель обратился с просьбой о создании памятника погибшим воинам СВО. Были предложения и не вполне реалистичные — об открытии в Козловке какого-нибудь специального учебного заведения. В советские годы, когда численность жителей районов доходила до 50 тыс., не ставилось задачи в каждом из них иметь такие заведения, сказал Глава. Сейчас в округе проживает 15 тыс. человек, и нереально что-то открывать, ведь это и кадры, и база.

Олег Николаев поручил администрации округа до 1 июля разработать стратегию пространственного развития территории в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025–2030 годы, в том числе опорных населенных пунктов. Обеспечить до конца 2027 года строительство причальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории в Козловке, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Представить в Минспорта Чувашии необходимый пакет документов на проекты в рамках программы укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений.

Глава республики встретился с труженицами тыла, сестрами Антониной Ильиничной и Ниной Ильиничной Лебедевыми. Он поздравил Антонину Ильиничну со 100-летним юбилеем, вручил ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и подарки. Затем состоялось посещение ООО «Фирдавил и Компания».