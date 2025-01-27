На учёбу в ИТ-класс

Кабинет, оснащенный современными компьютерами, открылся в школе села Чурачики Цивильского муниципального округа, сообщили в Минцифры региона. Ученики смогут углубленно изучать математику и информатику, получат навыки в области искусственного интеллекта и 3D-моделирования. Организовать профильный кружок удалось благодаря проекту «Единой России» и при поддержке Госсовета Чувашии.

По инициативе партии в образовательных учреждениях разных округов создано уже 25 таких классов. Курсы обучения рассчитаны как на младшее звено, так и на старшеклассников. Занятия первого потока стартуют 1 февраля. Участие в проекте примут около 40 ребят. «Открытие ИТ-классов в сельских школах — отличная возможность предоставить ребятам из деревень доступ к качественному образованию в сфере информационных технологий, помочь им раскрыть свои таланты и подготовить их к успешному будущему», — отметил руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.