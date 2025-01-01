Доктор в шаговой доступности

Вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов открыл новое отделение врача общей практики в селе Штанаши Красночетайского муниципального округа

Сельчане подготовились к событию, словно к празднику. Это и неудивительно: в Штанашах, расположенных на значительном удалении от райцентра, теперь будут обеспечены медицинской помощью рядом с домом около 1400 жителей из 16 близлежащих деревень и сел.

В новом учреждении, построенном в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будут работать опытные специалисты — участковый врач-терапевт Марина Сорокина, медицинские сестры Елена Сатлайкина и Елена Кузнецова. Местные жители ценят их за профессионализм и многолетний опыт. Фактически отделение врача общей практики — надежная альтернатива участковой больнице. Здесь можно проходить диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию, а также получать консультации врача общей практики, гинеколога и педиатра. Предусмотрены специальные программы по профилактике заболеваний, что позволит повысить уровень осведомленности населения о здоровье. Регулярные осмотры и вакцинация помогут своевременно выявлять и предотвращать многие заболевания — особенно это актуально для населения сельских районов.

Отделение оснащено современным оборудованием — дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, облучателями, тонометрами и прочими необходимыми инструментами. Установлены автоматизированные рабочие места с доступом к интернету и Республиканской медицинской информационной системе, а значит, теперь здесь можно проводить телемедицинские консультации.

Это важное нововведение, обеспечивающее более точную диагностику и высококачественные медицинские услуги.

Владимир Степанов также поделился планами на будущее. В 2025 году в Чувашии предполагается строительство десяти новых объектов здравоохранения, монтаж девяти модульных конструкций, капитальный ремонт 51 объекта, а также приобретение 120 единиц современного медицинского оборудования. А в Красночетайском округе в рамках нового национального проекта планируется построить пять фельдшерско-акушерских пунктов — в деревнях Ижекей, Шоля, Кумаркино, Питеркино и Большие Атмени, а также провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Верхнее Аккозино.

Министр заверил, что в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и при поддержке правительства Чувашии медицинская помощь в республике будет становиться все более доступной.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашской Республики: «Больше 200 медицинских объектов построено и обновлено в Чувашии за весь период реализации региональной программы модернизации. Несмотря на проделанную работу, потребность в обновлении зданий остается, и региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Улучшения должны коснуться не менее 1 млн жителей республики — это новые поликлиники и стационары сельских больниц, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты, еще не менее 178 зданий».

Василий Григорьев

Кстати

Чувашию дважды показали в эфире федерального телевидения как пример развития медицины

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание Правительства РФ, и в повестке была тема развития здравоохранения. Речь шла и о медицинском обслуживании участников СВО — им традиционно будет уделено в госпрограммах особое внимание. Как отметил глава российского Правительства, помощь им и дальше будет предоставляться без очереди, усилится и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сегодня участники спецоперации имеют право бесплатно и в приоритетном порядке пройти расширенную диспансеризацию, получить лечение в санатории вне очереди.

На совещании разговор зашел о необходимости предоставлять качественную медпомощь жителям отдаленных населенных пунктов. Как пример журналисты «Первого канала» привели Чувашию, рассказав о выездной работе медиков фельдшерского пункта деревни Нискасы Моргаушского округа. Благодаря нацпроекту здесь недавно отремонтировали поликлинику, а пожилые и маломобильные пациенты обслуживаются на дому. Такие выезды врачей к пациентам и обратная организация трансферов из дальних деревень в больницы в Чувашии набирает обороты.

А в программе «Доброе утро» того же «Первого канала» показали другую чувашскую деревню — и вновь речь в сюжете шла о медицине и успехах в ее развитии в нашем регионе. От населенного пункта Кельте-Сюле до ближайшей больницы — десятки километров, поэтому раз в три месяца сюда приезжает передвижной медико-акушерский автобус, на смену ему — мобильный маммограф со специалистами и так далее. Результат — раннее диагностирование заболеваний, сохраненное здоровье, спасенные жизни.

Альберт Ильин