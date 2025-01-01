Зимняя сказка

Сбежал я недавно от городской суеты на пару дней в село Акулево Чебоксарского округа. Взял ведра и санки — и пошел на родник за водой. Место это сказочно в любое время года. Рядом с родником растут старые ветлы, лет им, наверное, по триста. Вечерело, падал снег. Я набрал воды, поднялся на холм. Оглядел сверху округу — перед глазами раскрылась панорама села с церковью посередине. Она была словно цветущая яблоня. Или добрый пастырь? А дальше вокруг — просторы полей, огни дальних деревень, небо… и тишина. И стало на душе тоже тихо и спокойно…

Валерий Панфилов