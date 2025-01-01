Лесные рейды продолжаются

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для предотвращения незаконной вырубки и обеспечения сохранности лесных ресурсов в республике проходит акция «Не губите ёлочку». Она стартовала в декабре прошлого года, чтобы не допустить рубку елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. Профилактическая акция продлится до 8 января.

«Обезопасить лесные насаждения от посягательств «черных лесорубов» и рассказать о необходимости сохранение лесных насаждений – такова цель профилактических мероприятий на территории лесного фонда, которые в настоящее время проводят инспекторы «Лесной охраны» Минприроды Чувашии в усиленном режиме», — прокомментировал руководитель министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

На сегодняшний день нарушений не выявлено. Это говорит о том, что жители и гости Чувашии проявляют сознательность и выбирают экологичные виды «хвойных» красавиц либо приобрели новогодние зеленые насаждения на официальных елочных ярмарках.

Фото Минприроды Чувашии
Опубликовано: 3 января 2025 г.


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