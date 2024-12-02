260 объектов спорта будут работать в Чувашии в зимние каникулы

Невзирая на капризы погоды и самый теплый за последние пять лет декабрь, активному зимнему отдыху в Чувашии все-таки быть. По данным Минспорта республики, в муниципалитетах подготовлено 266 зимних объектов для занятия спортом: 133 лыжные трассы и 130 ледовых арен с уличными катками. Причем для удобства посетителей многие точки предоставляют услуги проката спортивного инвентаря.

Так, к примеру, в госпаблике администрации Козловского округа сообщили, что накануне Нового года на территории спортивной школы «Атал» открыли новенькую хоккейную коробку. Её установили в рамках благотворительной акции «Взрослые – детям». Меценаты – предприниматели и руководители крупных предприятий округа – собрали на ее приобретение свыше 1 миллиона рублей. А вот заливали ледовую площадку, судя по опубликованным в госпаблике видеокадрам, самые преданные поклонники хоккея и конькобежного спорта – работники спортшколы и игроки местных команд. В администрации уверены, что в предстоящие январские праздники хоккейная коробка пустовать точно не будет. Как и укатанная при спортшколе лыжная трасса.

В госпаблике Батыревского округа рассказали, что во время длинных новогодних выходных жителям и гостям округа будут доступны 6 лыжных трасс общей протяженностью 15 километров: в деревнях Малые Арабузи, Малое Батырево, селах Норваш-Шигали, Тарханах, Большом Чеменево, а также на стадионе «Паттар». На стадионе, кстати, залит и каток. Также ледовые площадки функционируют в сёлах Новое Ахпердино, Норваш-Шигали, Тарханы, Сугуты, Первомайское, деревне Татарские Сугуты. В прошлогодние зимние каникулы, по данным местных властей, спортивные объекты посетили около 2 тысяч человек.

А вот в Ибресинском округе за восемь дней января 2024 года на лыжи и коньки, судя по опубликованной в госпаблике местной администрации информации, встали вдвое больше жителей, чем в Батыревском округе: катки посетили 2,5 тысячи, лыжные трассы – еще 2,2 тысячи человек. В этом сезоне для любителей активного зимнего отдыха в округе доступны 4 хоккейные коробки: в поселке Ибреси, деревне Айбечи, селах Новое Чурашево и Хормалы. Также для любителей лыжных гонок подготовлены две трассы в п. Ибреси и одна в д. Андреевка.

Своего рода, рекорд среди муниципалитетов по числу катков и лыжных трасс побил Канашский округ. «В новогодние праздники там будут работать 40 объектов активного зимнего отдыха», – сообщают в госпаблике местной администрации. Если любите стайерские дистанции, то вам непременно надо ехать в Малобикшихское поселение – там утрамбована самая протяженная в округе лыжня в 10 километров.

Если хочется поскользить на коньках прямо в первый день нового 2025 года, то это тоже возможно. В ДЮСШ «Космонавт» каток и лыжня принимают посетителей уже с 1 января. Кстати, снаряжение не обязательно возить с собой, его можно взять в прокат. К слову, в прошлые новогодние праздники объекты спорта в Канашском округе посетили 4 тысячи человек. В администрации уверены: в предстоящие январские выходные этот порог можно запросто преодолеть. Главное, чтобы погода позволила, и желание активничать на свежем воздухе перевесило желание сидеть у экрана телевизора и доедать «прошлогодние» салаты.