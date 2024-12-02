Общественный совет при Минкультуры Чувашии подвел итоги года

Распланировали следующий год

В Культурно-выставочном центре «Радуга» 24 декабря состоялось итоговое заседание Общественного совета при Министерстве культуры Чувашской Республики.

В нем приняли участие заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Надежда Павлова и заведующая сектором правового обеспечения министерства Надежда Михалукова.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Чувашской Республики, Надежда Павлова рассказала членам совета о работе ведомства в уходящем году и выразила благодарность коллегам за их вклад в улучшение качества работы отрасли. Надежда Михалукова, в свою очередь, ознакомила активистов с важными законодательными документами.

На заседании обсудили и утвердили план работы Общественного совета на 2025 год, а также проекты нормативных правовых актов.

После завершения заседания председатель Общественного совета, директор КВЦ «Радуга» Нина Смирнова провела экскурсию по выставочному центру. Участники мероприятия смогли увидеть мультимедийную выставку «Рекрутские песни», которая была создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Филипп Афанасьев