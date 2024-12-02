В этом знамени — наша память

В Чебоксарском экономико-технологическом колледже теперь хранится копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над куполом Рейхстага в Берлине. Красный стяг, главный символ Победы над фашистской Германией, кадетам МЧС вручил 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сорокин.

Эта реликвия стала символическим мостиком между поколениями. В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, пожарной охраны Чувашии, сотрудники службы спасения республики и юная смена — учащиеся колледжа, проходящие подготовку по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Передавая дорогой для сердца флаг кадетам в преддверии важной даты — 80-летия Победы, ветеран Михаил Сорокин пожелал всем здоровья, мира и благополучия. «Это память о великом подвиге, единстве и мужестве нашего народа, разбившего фашизм в его логове. Память эта, как Вечный огонь, всегда будет гореть в наших сердцах», — сказал фронтовик.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Чувашии, уроженец Урмарского района Михаил Григорьевич Сорокин свой боевой путь начал в феврале 1943 года. Сражался на Центральном, Белорусском и Прибалтийском фронтах, освобождал Ржев и Ригу, воевал в Восточной Пруссии. В мае 1945-го был тяжело ранен в ожесточенных уличных боях при взятии города-крепости Кенигсберга.

Передача символа Победы прошла в торжественной обстановке. У знамени выстроился почетный караул. Память павших воинов почтили минутой молчания. Со знаменательным событием молодежь поздравили ветераны МЧС России Василий Нягин и Валерий Алексеев. Юношей и девушек призвали быть достойными наследниками дела ветеранов и хранить историческую память.

Специально к церемонии в техникуме подготовили большую выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны. Здесь можно было увидеть находки, обнаруженные поисковыми отрядами «Георгиевская лента» ЧГУ имени И.Н. Ульянова, «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и «Землянка» Чебоксарского экономико-технологического колледжа в местах кровопролитных боев, а также спасательное снаряжение и беспилотники.