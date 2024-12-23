В Чувашии простились с народным артистом СССР Валерием Яковлевым

Камертон нравственности и вкуса

«…Во все времена, начиная с древнегреческой трагедии и заканчивая мейерхольдовскими экспериментами в биомеханике, театр был наставником, учителем, старшим товарищем. Сегодня его воспитательная функция особенно усилилась. Современному поколению важно уметь фильтровать видимое и слышимое, то есть отделять стоящее от низкопробного. Я всегда пытаюсь идти навстречу зрителю, отвечая на его запросы как по части репертуара, так и относительно выбора постановочных средств. Но вместе с тем стараюсь не опускать планку и не скатываться до пошлости, дешевого заигрывания с публикой, эффектов ради эффектов. Ведь именно театр есть камертон нравственности и вкуса…»

Эти слова, сказанные народным артистом СССР Валерием Яковлевым несколько лет назад на одной из встреч с деятелями культуры, были восприняты творческим кредо мастера. Теперь они звучат как его завещание.

Все, за что бы ни брался Валерий Николаевич, превращалось в развернутое монументальное полотно, соединяющее в себе лучшие достижения русского классического театра с элементами самобытной национальной культуры, обостренную реалистичность и метафорическую условность.

В числе его наград — Государственные премии России и Чувашии, Российская национальная театральная премия «Золотая маска» и Золотой знак Союза театральных деятелей России.

Постановки Валерия Яковлева одерживали победу на фестивалях и конкурсах «Туганлык» и «Науруз», «Лучшие спектакли России» и «Узорчатый занавес». Их осыпали аплодисментами в Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Орле, Уфе и Казани. Но главное, они были по-своему понятны всем, от театроведов и критиков до обычных сельских тружеников, целыми автобусами привозимых в Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова. Здесь Валерий Яковлев прослужил свыше шести десятков лет и до последнего сохранил душевную молодость, творческий азарт и энергию подлинного Меркуцио.

Именно с этой роли в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» в 1961 году начался его профессиональный путь, когда он вернулся в Чебоксары в статусе выпускника второй чувашской студии ГИТИСа. Впоследствии, уже завоевав признание в качестве постановщика, Валерий Николаевич всегда с огромной теплотой и ностальгией вспоминал учебу в мастерской народного артиста СССР, воспитанника Константина Станиславского, великого МХАТовца Василия Орлова и свои актерские работы. Среди них Андрейка («Свадьба в Малиновке» Л. Юхвида) и Микола («Любовь и тыква» И. Стаднюка), Леонардо («Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорки) и Аскольд («Именем твоим» П. Афанасьева).

Свидетельством высокой игровой техники Валерия Яковлева стал Азамат в трагедии Я. Ухсая «Тутим?р» (Тудимер). Актер демонстрировал не только многосложность характера отца возлюбленной Тудимера, но и глубокое знание национального характера. В поисках внешнего рисунка роли он придавал большое значение пластике, ритмическому построению речи, внутренней логике развития образа. По-крестьянски простоватый в доме воеводы, деспотичный в диалогах с дочерью, угодливый при встрече с солдатами герой представал хищником, ослепленным жаждой наживы и ратующим за сохранение богатства любой ценой.

Яркий контраст коварному Азамату — глуповатый, «недалекий», очаровательный в своей нелепости Иван в комедии Н. Айзмана «Кай, кай Ивана» (Выйди, выйди за Ивана). Зазнавшийся сынок сельского торговца, сватающийся к красавице Марук, получает отказ и решает устроить ее похищение. Тут-то и начинается самое интересное… Увлекая зрителей в незатейливую, обаятельную и такую манящую стихию народного юмора, актер завораживал живостью и непринужденностью подачи материала, простотой высказывания и целым каскадом броских артистических находок.

Но больше всего Валерию Николаевичу хотелось ставить. Эта страсть усилилась в ГИТИСе, под профессорским крылом народной артистки России Марии Кнебель, которая тоже была ученицей Станиславского. Выпускной 1967 год и первые режиссерские опыты на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, теперь кажутся недосягаемо далекими. Однако уже тогда постановочный почерк Валерия Яковлева отличали многообразие стилей и жанров, тяга к исследованию человеческой личности, подробный психологический анализ настроений общества.

К этапным работам режиссера, впечатляющим масштабностью, цельностью, оправданностью, можно отнести драмы Б. Чиндыкова «Çатан карта çинчи хура хӑмла çырли» (Ежевика вдоль плетня) и И. Максимова-Кошкинского «Вӗри юнлӑ çемçе чун» (Константин Иванов), Н. Сидорова «Хӳхěм хěрěн хӳхлевě» (Плач девушки на заре) и «Çăлтăр сӳннĕ каç» (Когда гаснут звезды), А. Тарасова «Инçет телей çути» (Свет далекого счастья), «Мунча кунĕ» (День очищения) и «Хӗрлӗ кӗпеллӗ телей» (Счастье в красном платьице). Спектакли объединяла философичность, близость к народным верованиям и памяти предков. Кто мы? Как и для чего приходим на эту землю? В чем наше предназначение? Вопросы, заданные постановщиком, по сей день звучат актуально и волнующе.

Однако, несмотря на то, что в своей режиссуре Валерий Николаевич часто брался за болезненные и острые темы, в его творчестве много и жизнерадостных спектаклей, пронизанных светом и невероятно оптимистичным взглядом на жизнь. Таковы комедии А. Чебанова «Праски инке хĕр парать» (Тетушка Праски дочку выдает) и «Праски кинеми мӑнукне авлантарать» (Бабушка Праски внука женит). Рассказывая о приключениях смекалистой и жизнелюбивой старухи, режиссер старался передать на сцене игровую природу традиционного фольклора и максимально раскрепостить актеров.

«Взращивая» чувашский театр сразу по нескольким направлениям, Валерий Николаевич не только привлекал национальных драматургов для создания современных спектаклей с героем наших дней, но и подбирал переводные русские и зарубежные произведения. Яркими примерами нового подхода к мировой классике служат «Двенадцатая ночь» и «Виндзорские проказницы» У. Шекспира, «Кровавая свадьба» и «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорки, «Моцарт и Сальери» и «Дон Жуан — жертва страсти безнадежной» А. Пушкина, «На дне» и «Варвары» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова и «Власть тьмы» Л. Толстого, «Идиот» Ф. Достоевского и «Арлезианка» А. Доде, «Прощание с Матерой» и «Деньги для Марии» В. Распутина, «Чайка» А. Чехова и драма по рассказам И. Бунина «Морозное дыхание метели».

Смелым шагом в работе над проблемой привлечения публики стало обращение Валерия Яковлева к одному из самых распространенных и модных жанров современной сцены — в 2016 году в репертуаре чувашского театра впервые появился мюзикл «Пихампар чун? манра» (Во мне душа Пихампара). Спектакль повествовал о непростых взаимоотношениях разных слоев нынешнего общества, где каждый отстаивает свою правду и преследует собственные цели. Проникаясь духом древних легенд о чувашском языческом боге Пихампаре, режиссер будто говорил нам: лишь сообща мы сможем победить извечных врагов человечества — фашизм, насилие и террор, только в единстве наций, религий и культур наша неукротимая сила.