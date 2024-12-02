Из Чувашии выехала очередная партия гуманитарного груза

Подарки приближают Победу

В преддверии Нового года в Запорожскую, Херсонскую, Курскую области к нашим землякам-солдатам и к школьникам в подшефный Бердянский округ Запорожской области отправилась большая партия посылок: от теплых носков до высокотехнологичного оборудования. Собирали вещи всей республикой. Волонтеры, детсадовцы, школьники, студенты, муниципалитеты, общественные организации — каждый вложил в посылку и частицу своей души и сердца.

«Все, кто находится в зоне специальной военной операции и выполняет свой долг, всегда с благодарностью принимают оказываемую им поддержку. Это очень важно для нас», — поделился своими эмоциями участник СВО Дмитрий Петров. Он в числе других пришел вчера проводить в добрый путь машины с ценным грузом.

Это уже 38-я отправка гуманитарной помощи. «Каждый раз, отправляя груз, мы чувствуем и осознаем единство народов, как Чувашской Республики, так и всей Российской Федерации, единение с теми, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину, Отечество, право жить в соответствии с традициями предков и нашими устоями и желаниями», — отметил Глава республики Олег Николаев.

В 38-й раз груженые «фуры» мчатся по дорогам нашей страны, чтобы доставить все необходимое бойцам на передовой и в госпиталях, детям и взрослым на освобожденных территориях. И за всем этим стоит колоссальная работа.

В недавнем интервью нашей газете Олег Николаев рассказал, что очень важно правильно организовать передачу гумпомощи.

По словам Главы, правительство Чувашии является коммуникатором, а в фонд «П?рле» уже приходят запросы, которые анализируются и группируются. Далее собираются финансовые средства, неравнодушные люди также принимают участие в подготовке грузов, направляются они централизованно. В этот раз было очень много разных вещей. Несомненно, они помогут солдатам и в бою, и в минуты отдыха, порадуют детей из подшефного региона, поддержат в нелегкую минуту жителей Курской области.

Справка «СЧ» Всего с начала СВО собрано гуманитарного груза более чем на 160 млн рублей, общее количество отправок — более 250.

В предновогоднюю республиканскую акцию «Дети — солдатам», организованную Минобразования республики совместно с Союзом женщин Чувашии и фондом «П?рле», включилось свыше 80 тыс. воспитанников детских садов, учащихся школ и техникумов, педагогов и родителей. «В этот гуманитарный конвой вошли также две с половиной тысячи новогодних подарков детям подшефного Бердянского округа Запорожской области», — подчеркнул министр образования Дмитрий Захаров.

В составе гумгруза есть и печки-буржуйки, которые изготавливает Чебоксарский электромеханический колледж. При поддержке волонтеров, обеспечивающих колледж металлом, студенты уже изготовили и передали бойцам 83 печи. «Студенты продолжают их делать, не считаясь с личным временем и по выходным дням. В субботу и воскресенье вместе со своим преподавателем они приходят в мастерскую и выполняют непростую, но важную работу для фронта», — выразила свое восхищение исполнительный директор Фонда развития Чувашии «П?рле» Наталия Колыванова.

Правительство и предприятия республики, фонд «П?рле» передали бойцам пиломатериалы, высокотехнологичное оборудование, автомобили повышенной проходимости, автомобильные колеса, маскировочные сети, индивидуальные посылки. Стоит сказать, что с начала акции «Своих не бросаем» жители и предприятия перечислили в Фонд развития Чувашии более 97 млн рублей. Благодаря поддержке лесозаготовителей региона направлено более 600 куб. м лесопиломатериалов в Чувашский полк и другие воинские части.