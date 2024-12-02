Школьники готовятся стать предпринимателями

В Чувашии определились участники проекта «Школьные бизнес-компании», инициированного региональным отделением «Деловой России». Заявки на участие подали 18 учебных заведений. Отбор прошли 11. Это чебоксарские школы № 50, 46, 17, 39, 65, школы № 9 и 3 Новочебоксарска, мариинско-посадская гимназия № 1, гимназия № 1 и школа № 2 города Ядрина, Балабаш-Баишевская школа Батыревского муниципального округа. За каждой командой старшеклассников будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей — членов «Деловой России». Задача наставников — помочь ребятам пройти все этапы становления компании.

Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов.