В Чувашии построен новый мост через реку Большой Аниш

Берега соединились снова

В селе Октябрьское Мариинско-Посадского округа завершился капитальный ремонт моста через реку Большой Аниш, который проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Старый мост был полностью демонтирован, а на его месте возведен новый. Как сообщили в Минтрансе Чувашии, специалисты проделали огромную работу: построили новые опоры пролетного строения, забили и проверили на прочность железобетонные сваи, выполнили засыпку котлованов, установили ригели и подферменники, а также смонтировали новые резиновые опорные части. Все это позволило создать надежную и долговечную конструкцию.

Для обеспечения безопасности пользователей и увеличения срока службы моста была установлена современная система водоотведения и очистные сооружения. Не забыли и о комфорте: подключено освещение, оборудованы тротуары, барьерные и перильные ограждения.

Василий Григорьев