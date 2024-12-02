В Чувашии выбрали лучших сельских старост

На передовой местного самоуправления

Главные помощники в деревне, настоящие лидеры и патриоты, неравнодушные к судьбе родной земли. Все это о старостах, которые на общественных началах сегодня участвуют в решении многих вопросов на местах. Нужно ли отремонтировать дорогу, почистить колодец или привести в порядок пожарный водоем, эти активисты всегда на переднем крае сельских забот. Они первыми укажут на проблему, соберут людей на сход, оповестят власти. От их опыта и энергии часто зависит, услышат ли «глас народа» в округе, смогут ли организоваться сами селяне, чтобы улучшить жизнь родимой сторонки. Неслучайно бытует мнение, что хороший староста — спасение деревни.

Чтобы поддержать этот институт местного самоуправления в округах, в регионе вот уже второй год проводится конкурс «Лучший сельский староста населенного пункта». Организатор «рейтинга» — ассоциация «Совет муниципальных образований Чувашской Республики». На днях стали известны результаты очередного отбора.

Кто мудрее и опытнее

Конкурсантов оценивали по нескольким критериям, основной из них — участие в инициативных проектах, направленных на благоустройство, озеленение и создание комфортных условий для проживания на селе. Также учитывалось, насколько активен сам населенный пункт, проводятся ли культурно-массовые и социально значимые мероприятия, держат ли на контроле «кураторы» деревни профилактику пожарной безопасности.

КСТАТИ Лучшие сельские старосты получат дипломы и денежные призы. Награждение традиционно состоится на торжественном мероприятии, посвященном Дню самоуправления, сообщили в Совете муниципальных образований.

По словам исполнительного директора Совета муниципальных образований Александра Кузнецова, сельский староста — самый близкий народу человек, он как связующая нить между жителями и администрацией. Задачи конкурса — выявить лучшие практики такого взаимодействия и поощрить тех, кто инициативнее, мудрее и опытнее.

Как и в прошлом году, лучших старост выбирали в двух группах: в селах и деревнях с населением более ста человек и в тех уголках республики, где проживает всего несколько десятков жителей. По словам организаторов, нынешние конкурсанты все без исключения достойны похвалы и уважения, поэтому в каждой категории было выделено по пять призовых мест. Их разделили между собой все 26 участников, без внимания никто не остался.

Благоустройству малой родины после выхода на пенсию посвятил себя староста небольшой деревни Карк-Сирмы Красночетайского округа Юрий Ербулаткин. Односельчане доверяют своему лидеру и поддерживают его начинания. Активисту удалось добиться строительства асфальтированной дороги, оснащенной пешеходными переходами и тротуаром. За свои старания Юрий Григорьевич удостоен на конкурсе второго места. А его «коллега» по округу Владимир Горбушкин из деревни Черепаново не только успешно справляется с обязанностями старосты, но и занимается благотворительностью. По его зову местные жители регулярно собирают и отправляют в зону спецоперации «гуманитарку». Благодаря усилиям Владимира Федоровича к доброму делу подключились и предприниматели.

Горбушкин занял первое место в категории старост деревни с населением свыше ста человек. Победу с ним разделили Игорь Вавилов из деревни Абамза Батыревского округа и Павел Терентьев из деревни Испуханы Ядринского округа. За плечами Терентьева, между прочим, 18-летний опыт работы старостой. По его инициативе создана пожарная дружина, и если раньше в ее распоряжении был лишь трактор с бочкой, теперь бригада обрела специализированную машину.

«Изучаю новшества, чтоб внедрять в деревне»

Первое место в группе старост населенного пункта до ста жителей заняли Виктор Матвеев из деревни Яблоневка Шемуршинского округа и Елена Александрова из деревни Юпрямы Красноармейского округа.

Таких энтузиастов и универсальных специалистов, как Елена Александровна, надо еще поискать! Она трудилась в школе 37 лет, была учителем начальных классов, физкультуры, преподавала музыку, вела уроки и по совместительству выполняла обязанности организатора, завуча и даже директора. Не стала сидеть сложа руки и после ухода на пенсию — устроилась продавцом в магазинчик. А вскоре на собрании граждан ее выбрали старостой.

Несмотря на то что деревня Юпрямы — небольшая (в ней всего 60 дворов, и половина жителей уезжает на зиму в города), активистка душой болеет за ее процветание, старается изучать разные новшества, чтобы потом внедрять на своей земле. С подачи Александровой, например, создано территориальное общественное самоуправление «Чамыш», объединившее самых отзывчивых жителей.

Любопытно, что свое имя ТОС получило от названия живописного склона, где когда-то росли вековые дубы. По рассказам старосты, после Великой Отечественной войны там даже организовали артель по выращиванию дубового шелкопряда. Тех деревьев давно уж нет, но место считается особенным, памятным. На склоне есть уникальный родник «Иван-колодец», который тоже имеет свою любопытную историю. Общественники мечтают благоустроить его. Однако самим это сделать не под силу. Вот и решили оформить проект и попробовать выйти с ним на президентский грант.

«Не просто так мы организовали ТОС и зарегистрировали его как некоммерческую организацию. Теперь мы можем претендовать на грантовую поддержку», — объяснила Елена Александровна. По ее мнению, это дополнительный инструмент для решения многих бытовых вопросов в деревне: можно участвовать в разных программах, получать финансирование на реализацию инициатив и делать жизнь юпрямцев интереснее и комфортнее.

Большим подспорьем для развития села, по словам старосты, является инициативное бюджетирование. «Первое время, когда проводились сходы, приходилось слышать только жалобы, мол, почему нет того или этого, когда что-то сделают, наладят, и на все наши вопросы был один ответ — денег нет. Когда же стартовала программа, ситуация стала меняться к лучшему. Поначалу люди, конечно, сомневались, стоит ли принимать участие. Но все же одними из первых собрали деньги. И нам сделали дорогу. Все обрадовались и начали предлагать новые идеи. Теперь к программе присоединяются даже те, кто приезжает только на лето», — рассказала Елена Александрова.

Вот так, сообща, используя разные возможности, юпрямцы привели в порядок не только дорогу, но и уличные ограждения, колодцы. На народные деньги поставили беседку, возвели Дом встречи для проведения сходов. На деревенском пруду укрепили дамбу. А в следующем году на берегу селяне хотят обустроить уютную зону отдыха с оборудованным местом для купания, раздевалками и деревянными настилами.

«Конечно, молодежи в Юпрямах мало, но летом многие выходцы из деревни приезжают в отпуск, школьники гостят на каникулах у бабушек и дедушек. Вот уже третий год мы выпускаем в пруд мальков белого амура, толстолобика, карпа, так что у нас предвидится хороший клев. Будем продавать рыбу на ярмарках, как, например, наш фирменный чай собственного производства. А вырученные деньги сможем направить на благоустройство», — поделилась планами Александрова.

Чтобы местной детворе и приезжающим ребятам было, где играть, ТОСовцы разработали спортивный проект «Мы любим футбол», отправили его на федеральный конкурс «Скиньте мяч» и оказались в числе 28 победителей. «Чамыш» получил финансовую помощь от одного из банков и на выделенные средства не только сделал площадку для мини-футбола, но и закупил инвентарь и форму для юных игроков.

«Тем, кто активен и готов сам прилагать усилия, непременно помогут», — считает жительница Юпрям. К примеру, деревня сейчас претендует на звание лучшей в своем округе. Если удастся победить, населенный пункт получит вознаграждение, а значит, появятся новые возможности для развития.

Кстати, заслуги юпрямской старосты оценил и глава Красноармейского округа Павел Семенов. «Такие инициативные и трудолюбивые люди — настоящая ценность для нас, — сказал руководитель администрации. — Радует, что они есть в Красноармейском округе и их немало. Они успевают везде: и дома, и на работе, и в общественной деятельности».

А Елена Александровна, ко всему прочему, еще и творческая натура — вышивает, руководит вокальным ансамблем и сама играет на музыкальных инструментах, занимается самообразованием. И всегда откликается, когда кому-то из сельчан нужна помощь. К слову, в эти дни она вместе с подругами вяжет теплые вещи для бойцов СВО. Как и всякая хозяйка, лучшая староста республики держит скотину, работает в огороде и с нетерпением ждет в отпуск и на каникулы своих детей и внуков.

К слову

За подсказки и советы староста Юпрям благодарит Ресурсный центр СО НКО Чувашии, эксперты которого помогают представителям некоммерческих организаций воплощать в жизнь нужные инициативы. Кстати, в этом году Елена Александрова стала победителем конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа. Всем, кто хочет улучшить жизнь на селе, она рекомендует не ждать у моря погоды и, следуя пословице «Под лежачий камень вода не течет», брать все в свои руки.