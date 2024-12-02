Чебоксарскому городскому Собранию депутатов — 30 лет

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил столичных депутатов с круглой датой. Как отметил руководитель республики, принимаемые народными избранниками нормативные правовые акты обеспечивают решение актуальных задач. Залогом успешного развития является конструктивное взаимодействие между депутатами и администрацией города. «Именно сплоченность команды единомышленников, забота о процветании города и комфорте горожан лежат в основе повышения качества жизни населения», — подчеркнул Олег Николаев, напомнив о больших перспективах, открывающихся перед Чебоксарами — здесь строятся новые дороги, открываются учреждения образования и спортивные объекты, ремонтируются дома и благоустраиваются дворы. Глава Чувашии акцентировал, что республиканским и столичным властям предстоит большая совместная работа, и выразил уверенность, что народные избранники будут ответственно выполнять свою миссию по защите интересов чебоксарцев. Глава Чувашии пожелал депутатам всех созывов крепкого здоровья, неиссякаемой

энергии, доверия и признания жителей города, а также новых успехов и достижений во благо города Чебоксары и Чувашской Республики!

Филипп Афанасьев