Помогут сохранить зрение

В Республиканской клинической офтальмологической больнице открылся специализированный кабинет диабетической ретинопатии. Инициативу главного внештатного специалиста офтальмолога Ирины Васильевой поддержал Минздрав Чувашии. Статистика тревожит: диабетическая ретинопатия занимает одно из лидирующих мест среди причин инвалидности, и своевременная диагностика этого заболевания может спасти зрение. С начала года в клинику обратились уже более 900 пациентов с этим диагнозом. Современное диагностическое оборудование в специализированном кабинете, в том числе портативная фундус-камера, позволяет проводить расширенное обследование пациентов, включая визометрию, измерение внутриглазного давления и осмотр глазного дна. Каждый пациент получит индивидуальные рекомендации по лечению. Запись на прием —

через регистратуру, также в больнице продолжится практика проведения дней открытых дверей для пациентов

с сахарным диабетом.

Василий Григорьев