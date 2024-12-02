Задержан студент техникума, сломавший камеру в «Дорисс-парке»

Попал в камеру

На днях в сети интернет появилась видеозапись, зафиксировавшая момент правонарушения в «Дорисс-парке»

в Чебоксарах. По ней видно, как к камере видеонаблюдения приближается несколько подростков, и один из них ударами ноги выводит аппаратуру из строя. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары, сотрудники отдела полиции № 6 незамедлительно организовали проверку и установили всех участников инцидента. «Каратистом» оказался 16-летний уроженец Красноармейского округа. Ранее первокурсник одного из чебоксарских техникумов в поле зрения полиции не попадал. Составлен административный протокол за мелкое хулиганство. К ответственности привлечен отец подростка за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию сына.