В Чебоксарах выпустили книгу-альбом к 100-летию Чувашского академического ансамбля песни и танца

Каждая страница дышит историей

Фотографии и афиши, газетные статьи и архивные справки, исторические зарисовки и памятные дипломы… Все это — новая книга-альбом «Из века в век», повествующая о столетнем творческом пути Чувашского академического ансамбля песни и танца. Презентация издания прошла в минувший вторник в Национальной библиотеке Чувашии и собрала ведущих деятелей культуры и искусства республики.

Книга охватывает ключевые моменты развития одного из старейших вокально-хореографических ансамблей в стране и позволяет пролистать его славную, насыщенную событиями летопись.

«Путь коллектива: от хора к ансамблю», «Новые страницы истории послевоенных лет», «Международное признание и академический уровень», «Традиции и новые подходы» — названия разделов говорят сами за себя. «Репертуарная политика в разные годы менялась, но основу ее всегда составляла опора на фольклорные традиции народа, — читаем в предисловии. — История коллектива насчитывает немало ярких страниц, в которые вплелись биографии и творческие достижения его руководителей, исполнителей, композиторов, авторов постановочных решений, хореографов».

Материал собирали всем миром. Здесь опубликованы документы из фондов Государственного исторического архива Чувашии, архивов Чувашского института гуманитарных наук, Национальной библиотеки Чувашии и газеты «Советская Чувашия». Много помогли и сами сотрудники ансамбля, в том числе и ветераны. Например, народный артист России, известный хоровой дирижер Юрий Васильев руководил коллективом несколько десятков лет и по сей день считает его душой и символом народа. «Достижения чувашского песенного и танцевального искусства целиком и полностью связаны с нашим ансамблем, — отметил Юрий Васильевич. — Он все эти сто лет хранит национальный дух и культуру чувашей».

«В истории ансамбля бывали сложные времена — такие, как годы становления (1920-е), приостановка работы в период Великой Отечественной войны, творческие поиски начала 1970-х. Но всегда, при любых обстоятельствах, коллектив умел сохранять свое творческое лицо, выходя из перипетий обновленным и начиная очередной этап развития во благо родной культуры», — подчеркнула кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Чувашского института гуманитарных наук Любовь Бушуева, подготовившая текст для издания.

«Современная культурная жизнь республики немыслима без выступлений ансамбля, который позиционирует Чувашию далеко за ее пределами, успешно транслируя духовные ценности народа по всему миру», — поделился мнением член правления Союза художников Чувашии Сергей Ювенальев, занимавшийся оформлением материалов. В качестве красочных иллюстраций — диплом лауреата Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова (1978) и приказ Министерства культуры России о присвоении ансамблю звания «академический» (1994), афиша Международного фольклорного фестиваля «Cludad de Burgos» (Испания, 1999), кадры с выступлений на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» (2023) и Всечувашского праздника «Акатуй» (2024).