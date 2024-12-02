ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии:

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение». По итогам визита министра здравоохранения РФ в Чувашию в этом году принято решение об открытии первичных сосудистых отделений в южных округах республики. Одно из них — на базе Алатырской ЦРБ. В кратчайшие сроки проведен ремонт, медработники прошли переобучение, а за счет бюджета республики отделение на 15 коек оснастили современным оборудованием. Для тяжелых случаев в отделении анестезиологии и реанимации подготовлена специальная палата. Пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения могут получать специализированную помощь, не выезжая за пределы округа. Ранее таких пациентов направляли в г. Шумерлю. Своевременное оказание помощи способствует более быстрому восстановлению пациентов после инсульта и значительно повышает шансы на выздоровление».