Барьеров меньше, помощи больше

В Чувашии объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 131 млрд рублей.

По сравнению с 2023-м, рост — на 7,7 млрд рублей. По оценке Минэкономразвития, такие показатели достигаются благодаря созданию особой экономической зоны «Новочебоксарск» и территории опережающего социально-экономического развития города Канаша, открытию частных индустриальных парков в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Большую роль играет и государственная поддержка предприятий.

Внедрен региональный инвестиционный стандарт 2.0, что, в частности, положительно сказалось на снятии административных барьеров. Как «СЧ» уже сообщала в прошлом номере, республика стала участником проекта Минэкономразвития России «Сквозной инвестиционный поток». Ожидается, что по его итогам клиентский путь инвестора от старта проекта до запуска производства станет еще быстрее и комфортнее.