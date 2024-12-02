Диалоги о добре и помощи

Школьников и студентов вдохновили на хорошие дела

На прошлой неделе во всех регионах России проходили мероприятия «Недели просвещения #МЫВМЕСТЕ» от Российского общества «Знание» и экосистемы «Добро.рф». В Чувашии в них приняли участие свыше пятисот человек.

На встречах в учебных заведениях республики, посвященных развитию добровольчества и благотворительности, молодым людям рассказывали, как присоединиться к волонтерскому движению и сделать так, чтобы их идеи были услышаны и поддержаны государством. Образовательные мероприятия прошли в девяти муниципалитетах республики, на них ребята узнали о базовых понятиях в сфере добровольчества, а также о том, как стать волонтером и помогать другим.

Так, в комсомольской школе № 1 говорили об истории становления волонтерской и благотворительной деятельности в России. Лекцию для школьников провел советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Петр Родионов. На занятии, в частности, обратили внимание, что развитие добровольчества тесно связано с важными историческими событиями в стране. Например, в Смутное время окрепло народное единство, а во время Великой Отечественной войны школьники массово участвовали в тимуровском движении.

В Чувашском государственном институте культуры и искусств студенты во главе с руководителем студенческого бюро вуза Полиной Ильинской обсудили влияние активной социальной и волонтерской деятельности на развитие личностных качеств: лидерства, ответственности, коммуникабельности. А ключевым событием «Недели просвещения #МЫВМЕСТЕ» стало просветительское мероприятие с участием лектора Российского общества «Знание» и руководителя республиканского волонтерского центра «Действуй» Арины Максимовой.

«В волонтерство вовлекаются все, от мала до велика, и причем очень хорошо коммуницируют между собой, как будто всю жизнь друг друга знали. Все это, конечно же, результат ежедневного просветительского труда, когда мы вместе с вами несем в массы ценности добровольчества», — отметила она в своем выступлении.

Всего в Чувашии в эти дни прошло 14 просветительских мероприятий. По количеству проведенных лекций и встреч в течение недели республика вошла в топ-10 регионов России.