Пищевики внедряют новое оборудование

В агропромышленном комплексе Чувашии подводят итоги модернизации пищевой отрасли с помощью господдержки. В нынешнем году, по данным Минсельхоза, субсидии из республиканского бюджета получили 15 организаций на общую сумму 134,7 млн рублей.

Региональные меры субсидирования пищевиков были введены в 2021 году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Предприятиям переработки компенсируется 30% затрат на техническое и технологическое переоснащение производства. Всего за прошедшее время 19 компаниям возмещено более 313 млн рублей. В этом году субсидии получили, в частности, ОАО «Ядринмолоко», ООО «Чебоксарский городской молочный завод, «Вурнарский мясокомбинат», «Маслозавод Марпосадский», «Мега Юрма», «Звениговский».

По словам начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития экспорта АПК Минсельхоза Ольги Сергеевой, большая часть предприятий из-за устаревшего оборудования работала не на полную мощность, не отвечала современным рыночным требованиям и упаковка продукции. Автоматизация производства также была необходима для решения проблемы дефицита кадров. Но предприятия только за счет собственных средств не в состоянии модернизироваться, нужна государственная помощь. И она пришла.

Спрос на деликатесную продукцию в канун Нового года возрастает, и сейчас Вурнарский мясокомбинат работает с возросшей нагрузкой. Справляться с этим позволяет обновленный процесс упаковки и маркировки изделий, в чем убедились журналисты во время недавнего пресс-тура Минсельхоза на предприятие. В нынешнем году комбинат приобрел маркировочную и упаковочную машины, треть стоимости покупки возмещено за счет республиканской субсидии.

Вакуумная упаковка в прежнем виде требовала много ручного труда. Сначала надо было поместить изделие в пакет, закрыть, затем опустить в термоусадочную воду… Раньше в процессе участвовало пять человек, теперь же только двое обслуживают новую линию. А выход продукции вырос значительно. «Сейчас нам работать намного легче», — говорит начальник склада готовой продукции Надежда Андреева. Высвободившихся работников не уволили — они трудятся на других местах, которых на комбинате хватает.

«Развитие на месте не стоит — каждый год проводим модернизацию, реконструкцию новых зданий, сооружений, — говорит директор мясокомбината Владислав Попов. — И в этом господдержка очень помогает. Сейчас завершаем реконструкцию цеха мясных полуфабрикатов и в первом квартале следующего года сдадим пристрой. Также планируем открыть автоматизированный склад готовой продукции с системой конвейеров, роботами. По итогам десяти месяцев выпуск продукции вырос в среднем на 15% по самым разным изделиям».

ООО «Чебоксарский городской молочный завод» — тоже одно из старейших в республике предприятий пищевой отрасли, требующее больших вложений на обновление производства. В этом году инвестировано 227,7 млн рублей, 68,4 млн — государственная поддержка. С помощью субсидии приобретены паровой котел, линия розлива молока, холодильное оборудование. Линия обслуживается тремя операторами. Современные технологии позволяют улучшать производство, облегчать ручной труд. Год еще не завершен, а завод уже превысил показатели по выпуску молока. Сырье на предприятии в основном используется чувашское.

Как сказал директор предприятия Анатолий Шепелев, помощь со стороны правительства республики и Минсельхоза трудно переоценить: это способствует дальнейшему развитию. На заводе начали строить новый пункт приема и места хранения молока. В ближайшей перспективе — увеличение его производства вдвое.

«Оснащение пищевых производств продолжится и в следующем году — это одно из направлений нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Думаю, многие предприятия Чувашии сделают большой рывок в развитии. Тут, как говорится, хватит сомневаться, бери и действуй», — резюмировал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.