Для чего нужен штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении детей

В преддверии новогодних каникул сотрудники Управления МВД России по городу Чебоксары предлагают родителям проставить штамп о гражданстве в свидетельство о рождении детей.

При выезде в страны, куда россиян пускают без заграничного паспорта, могут возникнуть сложности при пересечении границы. Для тех, кто старше 14 лет, документом, подтверждающим гражданство Российской Федерации, станет паспорт, у тех, кто младше, в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве. Если его нет, могут потребовать паспорт родителя, в котором должна стоять отметка о несовершеннолетних детях, или загранпаспорт ребенка.

Для проставления отметки одному из родителей можно обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции с заявлением установленной формы. «Эта услуга стала очень популярной, обращения увеличились в разы, — уточнила начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары Татьяна Сопрунова. — Только в нашем подразделении за 11 месяцев 2024 года приобретение гражданства по рождению оформлено 2347 детям».