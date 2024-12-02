В Новочебоксарске впервые пройдет Фестиваль недвижимости

В субботу 7 декабря впервые в Новочебоксарске при поддержке Сбербанка на одной площадке соберутся крупнейшие застройщики, агентства недвижимости и строительные центры Чувашии. Жители региона смогут в одном месте получить консультацию от ведущих игроков рынка и получить эксклюзивные предложения. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на ДК «Химик» (ул. Винокурова, 12).
В программе мероприятия:
— развлекательная программа для участников: тематический квест с подарками для всех участников, веселая анимация для детей;
— уникальные предложения от застройщиков на новые квартиры;
— акционные предложения от строительных центров на товары для ремонта;
— консультации по ипотеке — подбор минимальных процентных ставок, включая расчет суммы кредита и прием заявок на кредит;
Участники мероприятия:
- Стройцентр «Инком»
Застройщики:
- СЗ «Инкост»
- СЗ «Честр-Инвест»
- СЗ «Монолитное строительство»
- СЗ «ИСК «Центр»
- СЗ «Созидание»
- СЗ «Квадрожилстрой»
- СЗ «СМУ 177»
- СЗ «Бизнес-проект»
- СЗ СК «КоСа»
- СЗ «Стройинвест»
- СЗ «ПМК-8»
Агентства недвижимости:
- АН «Зодчий»
- АН «Ориентир»
- Представительство АН Самолет+ в г. Новочебоксарск
Все гости фестиваля получат возможность стать обладателями ценных призов и подарков, а также полезных сувениров для дома. Фестиваль недвижимости в Чувашии — это отличный шанс приобрести жилье или сделать ремонт по отличным ценам!