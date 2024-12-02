В Новочебоксарске впервые пройдет Фестиваль недвижимости

В субботу 7 декабря впервые в Новочебоксарске при поддержке Сбербанка на одной площадке соберутся крупнейшие застройщики, агентства недвижимости и строительные центры Чувашии. Жители региона смогут в одном месте получить консультацию от ведущих игроков рынка и получить эксклюзивные предложения. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на ДК «Химик» (ул. Винокурова, 12).

В программе мероприятия:

— развлекательная программа для участников: тематический квест с подарками для всех участников, веселая анимация для детей;

— уникальные предложения от застройщиков на новые квартиры;

— акционные предложения от строительных центров на товары для ремонта;



— консультации по ипотеке — подбор минимальных процентных ставок, включая расчет суммы кредита и прием заявок на кредит;

Участники мероприятия:

Стройцентр «Инком»

Застройщики:

СЗ «Инкост»

СЗ «Честр-Инвест»

СЗ «Монолитное строительство»

СЗ «ИСК «Центр»

СЗ «Созидание»

СЗ «Квадрожилстрой»

СЗ «СМУ 177»

СЗ «Бизнес-проект»

СЗ СК «КоСа»

СЗ «Стройинвест»

СЗ «ПМК-8»

Агентства недвижимости:

АН «Зодчий»

АН «Ориентир»

Представительство АН Самолет+ в г. Новочебоксарск

Все гости фестиваля получат возможность стать обладателями ценных призов и подарков, а также полезных сувениров для дома. Фестиваль недвижимости в Чувашии — это отличный шанс приобрести жилье или сделать ремонт по отличным ценам!