В Новочебоксарске впервые пройдет Фестиваль недвижимости

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В субботу 7 декабря впервые в Новочебоксарске при поддержке Сбербанка на одной площадке соберутся крупнейшие застройщики, агентства недвижимости и строительные центры Чувашии. Жители региона смогут в одном месте получить консультацию от ведущих игроков рынка и получить эксклюзивные предложения. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на ДК «Химик» (ул. Винокурова, 12).

В программе мероприятия:

— развлекательная программа для участников: тематический квест с подарками для всех участников, веселая анимация для детей;

— уникальные предложения от застройщиков на новые квартиры;

— акционные предложения от строительных центров на товары для ремонта;

— консультации по ипотеке — подбор минимальных процентных ставок, включая расчет суммы кредита и прием заявок на кредит;

Участники мероприятия:

  • Стройцентр «Инком»

Застройщики:

  • СЗ «Инкост»
  • СЗ «Честр-Инвест»
  • СЗ «Монолитное строительство»
  • СЗ «ИСК «Центр»
  • СЗ «Созидание»
  • СЗ «Квадрожилстрой»
  • СЗ «СМУ 177»
  • СЗ «Бизнес-проект»
  • СЗ СК «КоСа»
  • СЗ «Стройинвест»
  • СЗ «ПМК-8»

Агентства недвижимости:

  • АН «Зодчий»
  • АН «Ориентир»
  • Представительство АН Самолет+ в г. Новочебоксарск

Все гости фестиваля получат возможность стать обладателями ценных призов и подарков, а также полезных сувениров для дома. Фестиваль недвижимости в Чувашии — это отличный шанс приобрести жилье или сделать ремонт по отличным ценам!

 

Опубликовано: 4 декабря 2024 г.


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