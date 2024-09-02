В Цивильском округе построено новое здание врачебной амбулатории

Медпомощь стала ближе

В селе Чурачики Цивильского муниципального округа построено новое здание врачебной амбулатории. Оно готово к приему пациентов.

Теперь в комфортных условиях медицинскую помощь будут получать жители восьми близлежащих населенных пунктов. На территории проживает около 1770 человек, из них 319 детей.

Врачебная амбулатория — аналог участковой больницы. Здесь можно пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, вакцинацию. Будет организован прием врача общей практики, гинеколога, педиатра, стоматолога. В помощь специалистам — администратор, старшая медсестра и шесть медсестер.

Амбулатория оснащена современной медицинской мебелью и оборудованием. В ее арсенале: дефибриллятор, аппарат ЭКГ, облучатели бактерицидные, тонометры, ростомер, весы, аптечки. Автоматизированные рабочие места имеют доступ к Республиканской медицинской информационной системе, что дает возможность проводить телемедицинские консультации. Для маломобильных граждан предусмотрены пандус на входе, тактильная плитка, специально оборудован санузел.

Как отмечают в Цивильской центральной районной больнице, открытие новой амбулатории стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В округе по этому направлению уже построено три новых фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы четыре врачебные амбулатории.