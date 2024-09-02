Задача — заставить задуматься о последствиях

Вожаки нарушителей-питбайкеров сами на мотоциклах не ездят

Прошлая неделя для Госавтоинспекции Чувашии оказалась насыщенной, серьезной системной работой с населением республики. Сотрудники управления провели множество акций, рейдов, мероприятий совместно с другими организациями. Прошел Единый информационный день, дорожные полицейские выезжали на предприятия, в школы и колледжи, чтобы объяснить, как не попасть в беду на дороге.

О главных акцентах этой важной работы мы поговорили с начальником Управления Госавтоинспекции Чувашии Владимиром Романовым. Разговор начался с просьбы прокомментировать сложившуюся ситуацию с новой модой подростков — увлечением мотоспортом. Последствия серьезные — массовые нарушения Правил дорожного движения, аварии с пострадавшими юными байкерами.

— Эти молодые сразу обозначили свое стремление показательно нарушать закон, подвергая при этом опасности и себя, и окружающих. Когда юный питбайкер «летит» по деревне или в городе — он не задумывается, что на улице могут гулять, к примеру, малыши. К сожалению, печальные факты есть: недавно, например, подросток на мотоцикле сбил ребенка в юго-западном районе Чебоксар.

Сегодня подростки создали в соцсетях и мессенджерах закрытые группы, чаты, собираются в оврагах, гаражах. И все бы ничего — в тяге к технике не вижу ничего дурного, если соблюдать требования закона. Но эти молодые люди своими действиями отвлекают экипажи ДПС от выполнения очень серьезной работы по обеспечению безопасности жителей Чувашии. И вместо работы в местах концентрации ДТП инспекторы вынуждены заниматься воспитанием питбайкеров и их родителей.

Мы работаем жестко, выявили организаторов — вы удивитесь, но сами они оказались не мотоциклистами. Ежедневно задерживаем юных нарушителей, эвакуируем технику на спецстоянки, привлекаем к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. Нередко юных мотоциклистов мы задерживаем и вовсе в нетрезвом состоянии — какое воспитание они получили?

Отдельный вопрос — прогулки на мотоциклах в Заволжье. Там уже сформировалась целая индустрия — пункты проката, трассы и так далее. Но сейчас очень высокая пожарная опасность, посещение лесов запрещено официально: одна искра от мотоцикла — и ущерб будет огромным. Здесь мы ведем взаимодействие с лесной охраной и МЧС.

Учитывая сложившееся положение, мы хотим сегодня обратиться к подросткам и молодежи. Вы выбрали очень опасный способ самоутверждения, задумайтесь об этом. Дорога очень жестко наказывает за такие ошибки — потерянным навсегда здоровьем, инвалидностью, проблемами с законом. И повторюсь, взрослым важно задуматься о том, стоит ли дарить ребенку опасные подарки, рано ему садиться без подготовки на мотоцикл. Поверьте, очень больно приезжать на аварии, где пострадали дети.

— На каких направлениях работы Госавтоиспекции сегодня наиболее тревожная ситуация?

— Есть три важных момента. Первое — столкновения. Мы видим, что это самый частый сценарий ДТП, растет тяжесть последствий от таких аварий. Дороги стали лучше, поэтому и скорости выше, и многие трассы опасны, например, из-за отсутствия барьерного разделительного ограждения. К сожалению, сограждане часто выезжают на полосу встречного движения, в результате происходят лобовые столкновения, гибнут люди. Приводит к серьезным дорожным происшествиям и превышение скорости. Здесь помогают комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД на опасных участках — водители, зная о работе камер, снижают скорость.

По-прежнему остро стоит проблема с нетрезвыми водителями. В крупных городах мимо них люди уже не проходят, не разрешают, как правило, знакомым садиться за руль в состоянии опьянения. Сельские жители, увы, к подобному часто равнодушны. А ведь это крайне опасно, на этих деревенских улочках, например, гуляют дети.

И еще один серьезный повод для тревоги, характерный для этого сезона — наезды на пешеходов. Осень, темнеть стало раньше, людей на дорогах видно плохо. А впереди еще и сезон дождей. С начала года в Чувашии под колесами погибли 23 пешехода, 19 из них — в темное время суток. Из этих девятнадцати только один имел на верхней одежде световозвращающие элементы. Важно помнить, что вне населенных пунктов находиться на проезжей части без световозвращающих элементов правила запрещают! Человек в темной одежде в сумерках водителю просто не виден. Особенно, если идет дождь. Сразу две девочки погибли на темной дороге недавно в Ибресинском округе. Они вышли из своих деревень, встретились, взяли с собой тортик и пошли в гости — но не дошли. Это очень серьезный повод задуматься всем и сделать заметными на осенней дороге себя и своих близких. И детей, и старших. Водители, если возникла необходимость остановиться на обочине в темное время суток, — обязательно надевайте жилет, чтобы другие вас видели издалека. Для меня лично это железное правило, всегда так делаю. Это защищает!

— Как сегодня с вакансиями в Госавтоинспекции? Раньше многие мечтали там работать.

— Гордимся тем, что служба в Госавтоинспекции остается престижной. У нас хороший, дружный коллектив. Личный состав — очень образованные и спортивно подготовленные ребята. Мы очень рады тем, кто приходит к нам, понимая, что работа на дороге — это служение людям ради обеспечения их безопасности. Внимательно читаем в соцсетях комментарии желающих работать в Госавтоинспекции Чувашии и рассказываем о порядке приема на службу. Вакансии сегодня есть, и дорога к нам для молодых открыта, если они соответствуют требованиям.

— Как вам инициатива властей Татарстана с приложением «Народный инспектор»? Будет ли у нас подобное?

— Это пилотный проект соседней республики. На федеральном уровне обсуждение такого подхода к работе с нарушениями ПДД продолжается. У нас сегодня система работает через заявления граждан, по этому алгоритму визит в Управление Госавтоинспеции обязателен.

— А правда, что впервые в Чувашии, а может и впервые в России женщина возглавила отделение ГАИ?

— Да, в Козловском округе наша коллега Анна Петрова руководит подразделением. У нее серьезный опыт работы в Госавтоинспекции, до этого служила в отделе административной практики. При этом она мать троих детей, обладает крепким, надежным характером, и быть руководителем подразделения дорожной полиции, как видим, у нее получается неплохо. И мы поддерживаем нашу коллегу всем коллективом.

Беседовал Альберт Ильин