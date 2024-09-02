Сразу три смертельных ДТП произошло 20 сентября в Чувашии

Черная пятница на дорогах республики

Самые строгие меры наказания для водителей предусмотрены за нарушение правил на железнодорожных переездах. Потому что последствия аварий здесь — одни из самых тяжелых. Поезд и автомобиль «Лада Калина» столкнулись на Шоршельском проезде в Новочебоксарске в пятницу. Ни прекрасный обзор в обе стороны, ни запрещающий сигнал светофора не смогли предотвратить роковое столкновение. «Не заметила красный сигнал из-за солнца», — объяснила позже водитель свои действия. Печальный итог аварии — погибшая женщина-пассажир с переднего сиденья и травмированные водитель и 9-летняя девочка. Поезд серьезных повреждений не получил, чего не скажешь про автомобиль. Чувашская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения.

Вечером того же дня в результате ДТП оборвалась жизнь велосипедиста в Кугесях. Произошло это на регулируемом пешеходном переходе возле музея «Бичурин и современность». Как сообщает Госавтоинспекция Чувашии, для погибшего светофор горел красным, когда его сбил грузовик «Мазда Титан».

Примерно в то же время жертвой третьей аварии стал пешеход, перебегавший широкую проезжую часть Марпосадского шоссе в районе авторынка. Очевидцы трагедии утверждают, что его задел сначала один автомобиль, после чего от удара беднягу закинуло на вторую машину. Спасти пострадавшего не удалось.

В воскресенье днем смертельное ДТП произошло на платной трассе М-12 в Комсомольском округе. Мотоциклист на «Ямахе» каким-то образом оказался на встречной обочине. Столкновения, возможно, не произошло бы, но то ли от неожиданности, то ли еще по какой причине мужчина, управлявший автомобилем «Хавейл», двигающимся по правой полосе, дернул рулем в сторону обочины прямо на мотоцикл, водитель которого скончался на месте аварии.

Василий Григорьев