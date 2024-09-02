Глава Чувашии предложил запустить программу доэлектрификации участков

По аналогии с догазификацией

Олег Николаев предложил запустить программу доэлектрификации участков, сформированных под цели строительства индивидуального жилья.

Руководитель республики отметил, что активная застройка территорий сегодня сдерживается отсутствием необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Такая программа поможет ускорить сроки освоения земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность многодетным семьям с тремя и более детьми, — заявил Олег Николаев. — Построено всего 169 домов, на стадии строительства — 442. При этом градостроительный потенциал земли, выделенной более 10,3 тыс. семей с тремя и более детьми, составляет 1,6 млн кв. м жилья. Всего под цели ИЖС в Чувашии сформировано более 4 тыс. га, на которых возможно возвести около 4 млн кв. м жилья».

Все больше семей республики выбирают себе жизнь в индивидуальных жилых домах. С 2020 года в Чувашии построено почти 3,5 млн кв. м жилья, более половины из которого — 1,77 млн кв. м —индивидуальное.

Сергей Горник