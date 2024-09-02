Чувашская симфоническая капелла представила грантовый проект «Вокальная карта Чувашии»

География республики в песнях композиторов

Отрадно, что сегодня, в сложном XXI веке, когда необходимо поддерживать и развивать традиции своего народа, творческие коллективы республики активно работают над сохранением ее культурного богатства. Яркий тому пример — Чувашская академическая симфоническая капелла. Ее новый проект «Вокальная карта Чувашии», представленный в прошлый четверг на сцене Чувашской государственной филармонии при поддержке Гранта Главы Чувашии, уже получил горячие отзывы зрителей и доказал, что национальная музыка способна звучать современно и свежо.

О том, что Чувашия — край ста тысяч песен, известно давно. Но этим «музыкальность» нашей республики не ограничивается. Оказывается, на ее территории нет ни одного района, где бы не родился композитор. Федор Павлов и Аристарх Орлов-Шузьм (Цивильский округ), Герман Лебедев и Геннадий Воробьев (Чебоксарский округ), Федор Васильев (Моргаушский округ) и другие классики неизменно прославляли творчеством малую родину. Причем в буквальном смысле слова. Настоящая фамилия Анисима Асламаса — Васильев. Однако композитор питал такую привязанность к своей родной деревне Вурманкас-Асламасы (Ядринский округ), что решил увековечить ее название в собственном имени.

Но самый большой музыкальный «урожай» — на янтиковской земле. Степан Максимов, Василий Воробьев, Александр Васильев, Николай Казаков, Юрий Григорьев… Получается целая антология чувашской музыки — от истоков до наших дней, от воспитанников Симбирской чувашской учительской школы, заложивших фундамент профессионального музыкального образования в республике, до выпускников Казанской консерватории, продолжающих славное дело своих творческих «отцов».

Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Учреждению был присужден Грант Главы Чувашской Республики в размере 3 миллионов рублей. «Вокальная карта Чувашии» создана путем подбора произведений композиторов, родившихся в республике. Их песенное творчество способствует сохранению и развитию чувашского музыкального искусства, а также представляет уникальную многогранную культуру республики и ее современные достижения сквозь призму вокальной музыки, которая обрела новый стиль и характер звучания».

К слову, в Янтиковском округе родился и художественный руководитель капеллы, народный артист России Морис Яклашкин, у которого с детства по-особому трепетное отношение к вокальному искусству. «Когда учился в третьем классе в родном селе Чутеево, нашел газету, где были ноты народной песни «Виноград в саду цветет», — вспоминает Морис Николаевич. — Во мне что-то тронулось, всколыхнулось. За короткое время лихо научился наигрывать народные песни, порой садился на подоконник у распахнутого окна и развлекал уходящих на работу сельчан, устраивая им концерты».

Таким образом, создатели «карты» как бы протянули мост между прошлым и настоящим, что в единстве своем дает импульс для будущего. А чувашское музыкальное искусство представилось не только в географическом, но и во временном аспекте, сквозь связь поколений и эпох. И хотя «зерно» проекта — вокальная музыка, зрителям предлагается не просто послушать пение. Каждое произведение, включенное в программу, несет в себе массу ценной информации широкого культурологического плана. К примеру, нельзя не обратить внимание на текстовую основу сочинений. Стихи Геннадия Айги и Василия Давыдова-Анатри, Ильи Тукташа и Анатолия Чебанова, Юрия Семендера и Михаила Юхмы позволяют насладиться красотой и неповторимым звучанием родного языка, прочувствовать стройность и совершенство поэтического слога.

А вот «Песня хмелеводов» (Хамлă пахчи), написанная выходцем из Красноармейского округа Филиппом Лукиным — это уже другое. Здесь слушатели знакомятся с обрядом пивоварения, одним из древнейших в Чувашии и очень точно передающим трудолюбие, щедрость и широту души нашего народа. Филипп Миронович вообще прославился на всю страну именно как композитор-песенник. Кроме того, что его мелодии звучат далеко за пределами республики, в середине прошлого столетия он удостоился легендарной Сталинской премии. Кстати, вместе с ним высокую награду получал Дмитрий Шостакович. А в архивах сохранилась фотография, где Филипп Лукин на приеме в Кремле в окружении Никиты Хрущева, Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Василия Соловьева-Седого и других деятелей отечественной культуры.

Не забыли и про символ республики — поэму Константина Иванова «Нарспи», воссозданную в виде фрагментов из одноименной оперы уроженца Мариинско-Посадского округа Григория Хирбю. И тут снова одна из главных культурных ценностей нашего края — чувашский хоровод как олицетворение мира, процветания и сплоченности людей, готовых делить друг с другом горе и радость, помогать ближнему своему и дружно идти рука об руку только вперед.

КСТАТИ

В рамках реализации проекта не только создана тематическая концертная программа, но и разработан сайт «Вокальная карта Чувашии». Так что теперь каждый желающий может почитать биографические справки и интересные факты из жизни композиторов, родившихся в республике, послушать записи их сочинений и даже найти партитуры некоторых опусов. Среди них «Уçланкăри палан» (Калина красная) и «Савнӑ Шупашкарăм» (Любимые Чебоксары), «Пĕчĕк юханшыв» (Маленький ручеек) и другие сольные, хоровые и ансамблевые произведения. В дальнейшем нотный и аудиоархив будет пополняться новыми эксклюзивными образцами.