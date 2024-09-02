В Чувашии стартовал прием заявок на детско-юношеский конкурс «Лучшие на селе»

В нем ежегодно участвуют самые талантливые ребята из муниципальных округов — детсадовцы, школьники, учащиеся техникумов. Как рассказали в Минсельхозе Чувашии, номинации нынешнего творческого турнира будут посвящены не только сельскому хозяйству, но и главным темам года, среди которых «Семья» и «Бережное отношение к природе». Участникам предстоит попробовать себя в художественном, вокальном и танцевальном искусствах, актерском мастерстве и журналистике. Как и раньше, конкурс проводится в несколько этапов. Первый отбор состоится в муниципалитетах, второй — на уровне республики. Самые сильные финалисты 18 октября выступят на сцене чебоксарского Дворца культуры тракторостроителей и получат ценные подарки.