В Цивильском округе биологические отходы хранились с нарушением

Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод проверили прокуратура и Россельхознадзор.

Поводом для визита стала размещенная в интернете информация о свалке биологических отходов на территории предприятия. «На момент осмотра специалистами надзорного ведомства подтвержден факт хранения трупов сельскохозяйственных животных, костей животных на земле под открытым небом, что нарушает требования ветеринарного законодательства», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике.

В адрес собственника земельного участка АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» выдано требование об устранении нарушений, объявлено предостережение. В республиканском Управлении Россельхознадзора также отмечают, что Цивильский ветсанутильзавод уже попадал в поле зрения ведомства.

Так, в июне этого года с помощью системы прослеживаемости ФГИС «Меркурий» были установлены факты расхождения количества поступившего на завод сырья для утилизации между внутренними документами предприятия и электронными ветеринарными сопроводительными документами во ФГИС «Меркурий». Материалы о выявленных фактах были переданы в прокуратуру.

«В настоящее время деятельность АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» взята на особый контроль», — сообщает пресс-служба управления.