ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,

председатель Совета Чувашпотребсоюза:

«С 18 по 22 сентября в Чебоксарах Центросоюз России по приглашению правительства Чувашской Республики проводит международный форум «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее». К нам прибывает тысяча гостей, в том числе иностранные делегации. На Красной площади столицы кооператоры России представят продукцию собственного производства и свою национальную кухню. В деловой программе подведем итоги, обсудим актуальные вопросы, ознакомим с работой потребительских обществ Чувашии. Уверен, форум станет хорошей площадкой для обмена опытом и придаст импульс для дальнейшего развития».