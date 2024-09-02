В минувшую субботу в Чебоксарах с огромным успехом прошла 86-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». К легендарным соревнованиям с особым трепетом относятся участники забегов разных лет. Среди них — 85-летняя Вера Алексеева.

Недавно Вера Никифоровна принесла в редакцию фотоальбом. На одном из снимков запечатлена команда Чувашского государственного педагогического института (ныне ЧГПУ имени И.Я. Яковлева), победившая в эстафете 1959 года. Одной из участниц коллектива была молодая Вера Алексеева (на фото — вторая справа). Те соревнования без преувеличения можно назвать эпохальными.

Во-первых, в 1959 году после переезда с Красной площади эстафета «СЧ» впервые состоялась на Советской площади (ныне площадь Республики). Во-вторых, судейскую коллегию возглавлял Герой Советского Союза, летчик-истребитель Александр Кочетов. С того дня прошло 65 лет, но Вера Никифоровна хорошо помнит атмосферу спортивного праздника.

«Мы тоже были молодыми. На эстафету пришло очень много болельщиков — все друг друга поддерживали. У нас проявлялся спортивный азарт. Эмоции неописуемые, — вспоминает Вера Алексеева. — Это был мой первый и единственный старт на эстафете «СЧ». Мы радовались, что достойно защитили честь родного института».

По словам Веры Никифоровны, важно продолжать эстафету газеты «Советская Чувашия», передавать эту славную традицию из поколения в поколение.