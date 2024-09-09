Родная эстафета перевернула 86-ю страницу

На стадионе «Олимпийский» выступили около 800 любителей бега

На церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул: эстафета «СЧ» — не просто праздник спорта или фестиваль прессы. Те традиции, которые на протяжении многих десятилетий поддерживает газета, отражаются и в социальной сфере. «И это говорит о том, что мы последовательно соблюдаем те заветы, которые сформировали наши предки. Мы делаем все, чтобы сплотиться по всем направлениям жизни и скрепить это конкретными делами», — заявил Олег Алексеевич. Тем более и сам формат эстафеты, добавил руководитель республики, подразумевает слаженность действий и чувство локтя друг друга — то, что необходимо для продуктивной деятельности.

В этот раз легкоатлетическая эстафета «Советской Чувашии» сопровождается двумя значимыми датами: 95-летие дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, имя которого носит соревнование нашей газеты, а также 555-летие города Чебоксары. Оргкомитет выпустил новую серию эстафетных футболок: на груди, как и ранее, изображена историческая первая полоса «СЧ» с сообщением о полете Андрияна Григорьевича, на спине — фамилия нашего легендарного земляка и число 95, указывающее на то, сколько лет ему исполнилось бы сейчас.

В такой футболке Олег Николаев принял участие и в церемонии открытия, и в традиционном забеге руководителей исполнительных органов власти, муниципалитетов республики, который предваряет начало основных состязаний. В результате некоторые ненароком были введены в заблуждение.

«Меня многие спрашивают: при чем тут Олег Алексеевич Николаев и число 95?» — рассказал Глава Чувашии, которому пришлось объяснять собеседникам, что футболка посвящена не ему, а легендарному космонавту-однофамильцу.

Не остался в стороне от символического забега и Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, для которого нынешняя эстафета «Советской Чувашии» стала уже 21-й. «Такие мероприятия объединяют, способствуют укреплению командного духа, придают новые силы. Своим личным примером госслужащие, депутаты, работники СМИ, общественные объединения и учащиеся показывают, что Чувашия стремится быть здоровой и сильной республикой», — сказал Леонид Ильич.

Сразу после забега руководителей на дорожки «Олимпийского» вышли делегации республиканских общественных организаций — Союза женщин Чувашии, Совета отцов Чувашии. Также вместе с ними бежали ветераны и участники специальной военной операции.

Дебют для опытного журналиста

Символические забеги, как и полагается, прошли атмосферно и задорно, их участники словно зарядили эстафетные команды не только хорошим настроением, но и страстью к победе. Правда, некоторые из коллективов в этом стремлении победить перестарались. Так, выигравшая с явным преимуществом забег СМИ команда газеты «Хыпар» была дисквалифицирована в связи с тем, что победу ей обеспечил кандидат в мастера спорта по легкой атлетике в беге Ярослав Яковлев, который к тому же позже выступил и за команду ЧГУ имени И.Н. Ульянова, что запрещено Положением о соревнованиях.

Команда «Советской Чувашии» достойно шла по дистанции, навязывая борьбу соперникам, и финишировала третьей. А после аннулирования результата «Хыпара» переместилась на второе место. Первое место занял коллектив НТРК Чувашии, третье — ВГТРК «Чувашия».

За плечами Валерьяна Андреева много лет в журналистике, совсем недавно в «СЧ» он занял пост заместителя главного редактора. А вот в эстафете газеты Валерьян Витальевич принял участие впервые. «Для меня как для новичка этот опыт очень интересный», — прокомментировал Валерьян Андреев. Кстати, перед забегом он вместе с олимпийской чемпионкой Валентиной Егоровой возложил цветы к памятнику летчику-космонавту, что на пересечении улиц Калинина и Николаева в Чебоксарах. Эта акция тоже традиционно сопровождает эстафету «СЧ».

Спасибо за приглашение!

Второй раз в эстафете выступили наши коллеги из соседней республики — представители «Марийской правды». По их словам, в прошлом году они не ожидали, что здесь все проходит на таком серьезном уровне. На этот раз решили: надо поднажать, и отобрали более подготовленных сотрудников.

«Тем не менее мы все равно первые с конца, — смеется главный редактор сетевого издания газеты Анастасия Петрова. — Но мы не огорчаемся, потому что получили удовольствие: столько заряженных людей, такая замечательная погода и, конечно же, очень рада видеть своих коллег по журналистскому цеху, которые знают, что такое спорт, это видно по их физической форме. Спасибо вам, дорогие коллеги из «Советской Чувашии», что пригласили нас на это замечательное спортивное событие!» Но если победы в эстафете «СЧ» у команды из «Марийской правды» еще впереди, значимого успеха в карьере журналиста Анастасия добилась. Несколько лет назад нашей коллеге удалось задать вопросы самому Президенту России Владимиру Путину — это было в ходе ежегодной пресс-конференции.

Настоящую отдушину в эстафете «СЧ» видят спортсмены из «Альянс групп», эта команда выиграла мужской забег. «Уже лет 15 выступаю на этом мероприятии — и с семьей три раза подряд выигрывали, и с командой МВД. Хорошо, что умеют в России, и именно в Чувашии, поддерживать такие традиции. Это полезно и для молодежи, и ветеранов много приходит. Надо дальше развивать это направление», — говорит менеджер компании Вячеслав Родионов, в свое время выигрывавший чемпионаты России в марафонском беге.

«Я всю жизнь в спорте — поддерживаю и свою спортивную форму, и людей тренирую. У нас вся команда ребят — бывшие спортсмены старше 40 лет. Вот мы пробежали старт и решили посчитать, сколько у нас выигранных чемпионатов страны. На всю команду вышло около тридцати», — рассказал Вячеслав.

Новая изюминка грандиозного праздника

Легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» ежегодно преподносит сюрпризы для поклонников спорта и здорового образа жизни — 86-я версия не стала исключением. Основные события в субботу разворачивались не только на дорожках «Олимпийского», но и на спортивной площадке возле входа на стадион, где прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». И дети, и ветераны спорта пробовали себя в отжиманиях, подтягиваниях, прыжках с места, поднятии гири, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье и других интересных упражнениях. Не осталась в стороне и олимпийская чемпионка Елена Николаева. Она показала отличные результаты в нормативах. Организаторы спортивного праздника, сотрудники редакции «Советской Чувашии», также испытали себя в комплексе ГТО. Были и новички. Среди них — юный спортсмен Николай Васильев, который серьезно настраивался на выполнение нормативов. «Среди испытаний мне понравились прыжки с места и подтягивание, — сказал 13-летний Николай в интервью корреспонденту «СЧ». — Я очень хотел проверить свои силы. В такой праздничной атмосфере выполнять упражнения — одно удовольствие!»

Очень важно, что многие участники после прохождения испытаний получат первые знаки отличия. Благодаря комплексу «Готов к труду и обороне» все больше жителей республики приобщается к спорту и здоровому образу жизни.

Кстати Во время проведения Фестиваля спорта прессы Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что уже в октябре в республике состоится первый фестиваль ГТО среди команд средств массовой информации, а в будущем году планируется организовать Всероссийский фестиваль ГТО.

Победа через боль и трудности

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья участие в эстафете «СЧ» — это хороший стимул добиваться в жизни новых высот. Каждый участник забега коррекционных организаций Чувашии на дорожках «Олимпийского» старался продемонстрировать максимум для попадания на пьедестал почета.

Один из фаворитов номинации — Калининская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К победе команду привел воспитанник учреждения Михаил Юнусов, который на заключительном вираже мощнейшим спуртом обогнал соперника. Как признался после финиша Миша, он ни на секунду не задумывался о поражении, а на финишной прямой бежал, превозмогая боль. «Я очень рад, что удалось пройти через трудности. Мне нравится бежать в подобных соревнованиях, — сообщил Михаил Юнусов. — Сначала моя команда проигрывала, но я себя настраивал только на победу».

На финише Мишу и других партнеров по команде поздравлял учитель физкультуры школы-интерната Сергей Иванов. «Мои ребята — большие молодцы! — поделился он эмоциями. — Мы специально подготавливали ребят к старту. У них чувствовался азарт, интерес. Мы видели их горящие глаза!»

Остросюжетная дуэль на финише

Серьезный состав всегда подбирается в номинации «Спортивные семьи». Среди участников — множество кандидатов в мастера спорта. Кстати, необязательно в легкой атлетике. Правда, в подгруппе спортивных семей с детьми до семи лет включительно не было серьезной интриги. Семья Поповых (папа Владимир, мама Екатерина и дочь Мария) из Чебоксарского округа усердно готовилась к 86-й эстафете «СЧ» и со старта взяла инициативу. В награду — уверенная победа. На финише зрители увидели умилительную картину — сразу после пересечения черты семилетнюю Машу Попову поздравил и обнял ее отец. В интервью корреспонденту «СЧ» победители отметили, что для достижения цели им пришлось серьезно потрудиться.

«Эстафету «СЧ» всегда интересно бежать — ежегодно появляются новые и интересные соперники — все готовятся по-разному. Конкуренция растет — нет возможности отдыхать на дорожке, — обратил внимание Владимир Попов. — Для нас выступления на эстафете «СЧ» — добрая семейная традиция, которая объединяет нашу семью. Мы рады, что приучаем детей к спорту».

В свою очередь, бескомпромиссная борьба развернулась среди спортивных семей с ребенком от 8 до 14 лет. Здесь мы еще до старта 86-й эстафеты «СЧ» рассказывали о семье Трофимовых (папа Петр, мама Наталья и дочка Екатерина), которые настраивались победить в Фестивале спорта прессы. И для Трофимовых забег складывался великолепно — Наталья на своем этапе упрочила лидерство. Дело шло к заветной победе, но… Здесь «козырь в рукаве» приберегла семья Портновых (папа Денис, мама Елена и сын Давид) из Яльчикского муниципального округа. На последнем этапе 10-летней Екатерине Трофимовой противостоял 13-летний Давид Портнов. Катя стремилась сберечь отрыв, но преимущество сохранить не удалось — в итоге Давид обогнал Катю за сотню метров до финиша и принес своей семье победу.

«Мы надежды возлагали на последний этап сына, занимающегося легкой атлетикой, он нас выручил, — сообщил Денис Портнов. — Атмосфера приятная, дружелюбная — встретили много друзей и знакомых».

После финиша Катя Трофимова была немного расстроена, но родители сразу подошли и подбодрили свою дочку. «Бежали за победой, но рады и второму месту. Дочь достойно боролась, упиралась до последнего. За 50 метров до финиша появилось ощущение, что сможет догнать, но немного не хватило, — подчеркнула мама Наталья. — В следующем году планируем выступать с младшим сыном Ваней».

Праздник «СЧ» сродни «чувашской Олимпиаде»

Традиционный для легендарных состязаний забег ветеранов республиканского спорта объединяет бывших профессиональных атлетов, а также приверженцев активного образа жизни. В последние годы в этой номинации пальму первенства за собой застолбил коллектив спортклуба ЧГУ имени И.Н. Ульянова. На 86-й эстафете «СЧ» он также стал чемпионом. Конечно, в данной категории практически у каждого участника соревнований сформировалась личная история выступлений. Один из ярких примеров — старший преподаватель факультета физической культуры и спорта вуза Эльвира Иванова, участвующая в эстафете «СЧ» с 1993 года. Особо ценно, что она ни разу не пропускала состязания.

«Сначала бежала как студентка, потом уже в роли спортсмена, а сейчас — ветеран, — призналась Эльвира Николаевна. — В спортивных кругах мы называем эстафету газеты «Советская Чувашия» «чувашской Олимпиадой», потому что здесь выступают сильнейшие атлеты республики. Всегда очень приятно встретить знакомых и хотя бы раз в год пообщаться по душам, вспомнить былое».

После отдыха — на дорожку «Олимпийского»

В 86-й эстафете «СЧ» за награды у женщин сражались шесть команд. До финишного этапа все присутствующие на стадионе не могли назвать точного победителя. Однако в итоге первое место заняла команда Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова. Студентка учреждения Яна Иванова внесла неоценимый вклад в победу коллектива. Оказалось, что для Яны старт в Фестивале спорта прессы имел огромное значение.

«Я бежала впервые на эстафете — хотела дебютировать в прошлом году, но не смогла из-за травмы колен. Атмосфера вдохновила, организация классная, подарки отличные, — сказала Яна Иванова. — Для меня это первый официальный старт в сезоне после длительного отдыха. Тяжело бежалось, но я выложилась».

«Эстафета нас объединяет»

Среди тех, кто выступил в эстафете, была чемпионка России в беге на 200 м Виктория Максимова.

«Мы каждый раз радуемся этой эстафете как празднику», — сказала Максимова.

Летний легкоатлетический сезон в России уже позади, представители «Королевы спорта» в это время восстанавливаются после соревнований. «Сейчас я хожу на учебу, а после учебы прихожу и отдыхаю дома. Скоро начнем уже тренироваться», —говорит Виктория, добавив, что сезон для нее «выдался довольно-таки неплохим».

Минспорта Чувашии держит марку

Пожалуй, самые зрелищные и эмоциональные баталии на дорожках «Олимпийского» выдали коллективы органов государственной власти Чувашии. Забеги министерств — это всегда драйв, азарт. И сейчас участники не подвели. С самого старта в большой группе прибегали к различным хитростям в рамках правил. Конечно, во время передачи эстафеты терялись палочки.

Примечательно, что эстафета «СЧ» имеет для команд огромное значение, так как она входит в общий зачет Спартакиады органов государственной власти республики. Антураж соревнований министерств не оставлял равнодушными зрителей. Особенно рьяно поддерживала своих болельщица команды Минприроды Чувашии: «Нас догоняют, давай быстрее, нужно второе дыхание».

На последних этапах борьба за победу развернулась между Минспорта и Минсельхозом Чувашии. Однако на финише профильное республиканское ведомство одержало уверенную победу. Одна из триумфаторов забега, сотрудница регионального Минспорта Вера Иванова, после финиша призналась, что испытывала «мандраж» перед стартом. «Бежала на эстафете в первый раз. Переживала, что могу не справиться и подвести команду, — рассказала Вера. — Мне понравился свой бег — стартовала отменно, но к финишу чуть подустала. За меня болели даже незнакомые люди — это очень приятно. Это действительно праздник спорта».

Мелодия триумфа для Чебоксарского округа

В забеге администраций муниципальных образований лидер определился достаточно быстро — участники команды Чебоксарского округа с первого этапа задали невероятный темп, с которым соперники не могли справиться. Своих земляков на трибуне поддерживал болельщик Эдуард, пришедший на стадион с неожиданными атрибутами — биноклем и футбольным горном, похожим на дудку. Мелодичное звучание раздавалось практически по всему стадиону. «Всем сердцем поддерживал родной Чебоксарский округ! Я с футбольным горном ходил на чемпионаты России по легкой атлетике. Сейчас стараюсь осваивать сложные мелодии, — рассказал Эдуард. — Мне понравился накал борьбы в забегах — отличные соревнования».

«Бронза» — тоже хороший результат

От территориальных органов федеральных органов исполнительной власти традиционно участвует немного команд, но они всегда демонстрируют зрелищное выступление. В 86-й эстафете газеты «СЧ» дружина Главного управления МЧС России по Чувашии замкнула тройку призеров. Участница коллектива Мальвина Михайлова не расстроилась: «Хотели лучше пробежать и забраться на место повыше, но все команды сильные. Постараемся в следующем году. На мой взгляд, эстафета «СЧ» сохраняет статус ведущего республиканского спортивного события. Ведь для участия собираются поклонники бега со всех муниципалитетов Чувашии».

К сведению В этой номинации победу одержала команда МВД по Чувашии, а второе место заняли представители республиканского Управления ФСИН России.

К победе — только честным путем

Самая многочисленная группа участников была в школьном забеге. Целых 22 команды боролись за призовой подиум. И в этом старте не обошлось без небольших завалов и потерь палочек. Однако ситуация приобрела неожиданный поворот после финиша. Представители нескольких команд подали протесты из-за нарушения регламента — как оказалось, в некоторых коллективах вместо школьников выступили студенты. Праздник был немного омрачен. Важно отметить, что команда судей всегда призывала побеждать только честными путями. Каждый участник и представитель делегаций должен соблюдать положение эстафеты «СЧ». Награждение школьных забегов состоится позже.

Разделили считанные метры

Напряженная битва за победу состоялась среди профессиональных образовательных организаций. На протяжении нескольких этапов борьбу за первое место вели коллективы Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского и Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. До финишной черты невозможно было определить чемпиона — и все-таки спортсмены колледжа оказались впереди. Участница команды Вера Чиковкина отметила важность победы. «Предыдущие два года мы не становились чемпионами — ходили вокруг да около первого места. Сейчас отлично поработали — бежали на характере. Ребята — огромные молодцы. Все сильно друг друга поддерживали», — сказала она.

Убежать от сестер Красильниковых не удалось

Венчал программу соревнований старт в основной группе, где за коллектив Чебоксарского политеха выступали одни из лучших легкоатлеток Чувашии, являющиеся студентками учреждения — Анна и Анастасия Красильниковы. Напомним, что в нынешнем году Анастасия завоевала «бронзу» на чемпионате России на дистанции 3000 метров с препятствиями. Против тяжелой спортивной артиллерии у соперников по дорожке не нашлось ответа — Чебоксарский политех одержал уверенную победу.

«Нам очень нравится эстафета «Советской Чувашии» — атмосфера командной борьбы. На обычных стартах ты бегаешь сам за себя, а здесь возрастает ответственность, — подчеркнули сестры Красильниковы. — Очень хорошо, что в эстафете «СЧ» выступают не только профессиональные спортсмены, но и обычные студенты, дети и поклонники здорового образа жизни. Эстафета вдохновляет людей еще больше заниматься спортом».

«Кубок Саши» — главному судье

Еще одна традиция эстафеты «Советской Чувашии» — вручение специального «Кубка Саши» памяти известного в республике спортивного корреспондента «СЧ» Александра Егорова. Лауреатами приза становятся не только участники праздника, но и те, кто на протяжении многих лет работает на благо спорта республики. На этот раз генеральный директор — главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев вручил кубок главному судье эстафеты заслуженному тренеру Чувашии Алексею Александрову.

«Я уже давно работаю с редакцией «Советской Чувашии», это большая честь, — говорит Алексей Мефодьевич. — Фестиваль спорта — это праздник для всех, из года в год число участников растет. Я впервые бежал в эстафете в 1994 году за техникум связи, где тогда учился, мы заняли первое место. А в качестве судьи начал работать в 2001-2002 годах. Приходится решать много вопросов. Сегодня вот были спорные моменты, принимались очень ответственные решения. Все хотят выиграть, но выигрывать надо честным путем».

Алексей — постоянный читатель газеты «Советская Чувашия». Кстати, он работает в коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей. «Сегодня выступали две наши команды: заняли второе и третье места», — подчеркнул Александров.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «Для многих из нас эстафета газеты «Советская Чувашия» — это памятный семейный старт, в котором сначала участвовали дедушки и бабушки, позже родители, а теперь выходят и дети. Эстафета стала трамплином и для профессиональных спортсменов, которые начинали свой путь на этих соревнованиях, а позже — достойно представляли Чувашию и Россию на самых престижных мировых аренах. Горжусь, что ветераны спорта также ежегодно принимают участие в эстафете. Для каждого — они пример здорового образа жизни и неиссякаемой любви к спорту! Нашим детям и молодежи есть на кого равняться!» НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «На стадионе «Олимпийский» прошел красочный, эмоциональный праздник спорта. Настроение у всех замечательное. Мы рады участвовать в эстафете и всегда поддерживаем издание «Советская Чувашия». Для нас Фестиваль спорта прессы — это площадка, где мы не только бежим, но и собираемся с активистами союза со всей республики, обмениваемся мнениями. Важно, чтобы соревнования сохраняли заложенные традиции, а к стартам приобщались еще больше приверженцев здорового образа жизни».

Владимир Нардин, Николай Архипов